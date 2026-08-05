अस्थावां के 10 पैक्स हुए कंप्यूटरीकृत
अस्थावां के 10 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) का कंप्यूटरीकरण हुआ है। इससे सदस्यों को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी। सभी अभिलेख ऑनलाइन रहेंगे, जिससे कार्यप्रणाली में सुविधा आएगी। कंप्यूटरीकरण का मुख्य उद्देश्य डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और वित्तीय प्रबंधन को पारदर्शी बनाना है।
अस्थावां के 10 पैक्स हुए कंप्यूटरीकृत डिजिटल व्यवस्था से बढ़ेगी पारदर्शिता और सुविधा 10 पैक्सों में कंप्यूटरीकरण पूरा होने से सभी रिकॉर्ड रहेंगे ऑनलाइन अस्थावां, निज संवाददाता। प्रखंड की 10 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। इसके साथ ही पैक्स की कार्यप्रणाली पूरी तरह डिजिटल हो गयी है। कंप्यूटरीकरण से सदस्यों को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी तथा सभी अभिलेख ऑनलाइन रहेंगे। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी (बीसीओ) नीरज कुमार ने बताया कि अंदी, डुमरावां, गिलानी, कैला, महम्मदपुर, मालती, मुर्गियाचक, नोआवां, सारे व कोनंद सहित कुल 10 पैक्सों में यह सेवा शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कंप्यूटरीकरण का मुख्य उद्देश्य पैक्स के सभी कार्यों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना, लेखा-जोखा एवं वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाना, सदस्यों को समय पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना तथा ऋण वितरण एवं वसूली की प्रक्रिया को सरल एवं सटीक बनाना है।
बीसीओ ने कहा कि कंप्यूटरीकरण से सभी वित्तीय लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। इससे अनियमितताओं की संभावना कम होगी। बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता एवं अन्य वित्तीय विवरण स्वत: तैयार होंगे। ऑडिट प्रक्रिया भी अधिक सरल और तेज होगी। (अस्थावां से पप्पु कुमार)
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