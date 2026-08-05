अब इमरजेंसी मरीजों का भी होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
सीवान में स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इमरजेंसी मरीजों का ऑनलाइन पंजीकरण अब भव्या पोर्टल पर होगा, जिससे उनके स्वास्थ्य संबंधी सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे। आभा आईडी के माध्यम से मरीजों का इलाज तेज होगा और अस्पताल में उपलब्ध सेवाओं की जानकारी भी ऑनलाइन मिलेगी।
सीवान, निज प्रतिनिधि। जिले के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल व पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले इमरजेंसी मरीजों का भी भव्या पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा।
पंजीकरण प्रक्रिया
साथ ही प्रत्येक मरीज की आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) आईडी बनाकर इसका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इससे मरीज का इलाज और स्वास्थ्य संबंधी पूरा रिकॉर्ड मोबाइल पर सुरक्षित रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के अनुसार अब केवल ओपीडी ही नहीं, बल्कि इमरजेंसी, दुर्घटना, भर्ती व वार्ड में भर्ती प्रत्येक मरीज की इलाज संबंधी पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से दर्ज होगी। मरीज के अस्पताल पहुंचने से लेकर पंजीकरण, चिकित्सकीय परामर्श, जांच, दवा वितरण व डिस्चार्ज तक की सभी जानकारियां भव्या पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी। प्रत्येक भर्ती मरीज की आभा आईडी बनाना अनिवार्य किया गया बताया कि प्रत्येक भर्ती मरीज की आभा आईडी बनाना अनिवार्य किया गया है। इसके माध्यम से मरीज का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड तैयार होगा, इसे जरूरत पड़ने पर राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर देख सकेंगे। इससे मरीज के पुराने इलाज, जांच रिपोर्ट व दवाओं की जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी और उपचार में तेजी आएगी।
भव्या पोर्टल के लाभ
भव्या पोर्टल के माध्यम से अस्पतालों की व्यवस्थाएं भी ऑनलाइन होंगी। अस्पतालों में उपलब्ध बेड, डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों का ड्यूटी रोस्टर व विशेषज्ञ चिकित्सकों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज रहेगी। इससे मरीजों को यह जानने में सुविधा होगी कि किस अस्पताल में कौन-सा विशेषज्ञ उपलब्ध है और कहां बेड खाली है। क्या है भव्या पोर्टल भव्या बिहार सरकार का डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से सरकारी अस्पतालों में मरीजों के पंजीकरण, उपचार, जांच, दवा वितरण, भर्ती और डिस्चार्ज सहित पूरी स्वास्थ्य सेवा का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और मरीज-केंद्रित बनाना है。
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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