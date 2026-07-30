प्रतिभा प्रदर्शन को लेकर होगा डिजिटल युवा महोत्सव का आयोजन
चम्पावत में युवा महोत्सव-2026-27 का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल माध्यम से जोड़कर स्वस्थ जीवनशैली, खेल, संस्कृति और उत्तराखंड की विरासत का प्रचार करना है। 15 से 29 वर्ष के युवा विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे, जिसमें फिटनेस चैलेंज और सांस्कृतिक श्रेणी शामिल हैं।
चम्पावत। शासन के निर्देशानुसार राज्य में आयोजित किए जा रहे युवा महोत्सव-2026-27 के अंतर्गत जनपद चम्पावत में भी डिजिटल युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल माध्यम से जोड़ते हुए स्वस्थ जीवनशैली, खेल, संस्कृति, पर्यटन, लोककला तथा उत्तराखण्ड की समृद्ध विरासत के प्रचार-प्रसार के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना है। डीएम मनीष कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रतियोगिता का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक युवा इसमें प्रतिभाग कर सकें। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के उत्तराखंड निवासी युवा व्यक्तिगत एवं टीम श्रेणी में प्रतिभाग कर सकेंगे।
प्रतियोगिताओं का आयोजन चार सप्ताह तक किया जाएगा, जिसमें फिटनेस चैलेंज के अंतर्गत सूर्य नमस्कार, पुश-अप, स्क्वाट, स्किपिंग, प्लैंक तथा फिटनेस फिनाले जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। वहीं सांस्कृतिक एवं रचनात्मक श्रेणी में मेरा जनपद-मेरी पहचान, युवा फोटोग्राफी चैलेंज जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। प्रतिभागियों को अपनी मौलिक वीडियो, रील अथवा फोटो निर्धारित समयावधि में फिट उत्तराखंड ऐप पर अपलोड करनी होगी। सभी प्रविष्टियों का मूल्यांकन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। जनपद स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 5,000, 3,000 एवं 2,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। जनपद स्तर पर चयनित उत्कृष्ट प्रतिभागियों को राज्य युवा महोत्सव के दौरान राज्य स्तर पर भी सम्मानित किया जाएगा।
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