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डिजिटल मतदान कर निभाया लोकतांत्रिक मूल्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों और मतदान के महत्व को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मतदान प्रक्रिया का आयोजन किया गया। 11वीं के छात्रों के लिए चुनाव संपन्न हुए, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साह से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह प्रक्रिया कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए थी।

डिजिटल मतदान कर निभाया लोकतांत्रिक मूल्य

सीतापुर, संवाददाता। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, मतदान के महत्व एवं नेतृत्व क्षमता के विकास के उद्देश्य से डिजिटल मतदान प्रक्रिया का आयोजन किया गया। इस दौरान 11वीं के विद्यार्थियों के लिए कक्षा प्रतिनिधि, हाउस प्रीफेक्ट तथा डिप्टी हेड बॉय एवं डिप्टी हेड गर्ल के विभिन्न पदों के लिए चुनाव संपन्न कराया गया। डिजिटल मतदान के दौरान विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। डिप्टी हेड बॉय एवं डिप्टी हेड गर्ल के चुनाव में कक्षा छह से 12 तक के विद्यार्थियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि हाउस प्रीफेक्ट के लिए 10वीं से 12वीं तक के छात्रों ने भाग लिया।

वहीं कक्षा प्रतिनिधि का चयन 11वीं के छात्रों के मतदान

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