विद्यार्थियों के बीच पोस्टर प्रतियोगिता हुई
हर घर तिरंगा अभियान के तहत पीजी कालेज में डिजिटल और पारंपरिक पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने 2047 में विकसित भारत और एनईपी 2020 की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। मुस्कान, सुमन और शगुन पंत ने व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार प्राप्त किए। पोस्टर प्रतियोगिता में टीना, शगुन पंत और मुस्कान ने बाजी मारी।
नवीन भट्ट, रानीखेत। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पीजी कालेज में डिजिटल एवं पारंपरिक पोस्टर प्रतियोगिता हुई। विद्यार्थियों ने विकसित भारत 2047 और एनईपी 2020 की उपलब्धियों दर्शाईं। प्रतियोगिता में मुस्कान, सुमन, शगुन पंत ने पहला, दूसरा और तीसरा तथा तिरंगा प्रेरित पोस्टर प्रतियोगिता में टीना, शगुन पंत और मुस्कान, अक्षय बाजी मारी। यहां प्राचार्य प्रो. पुष्पेश पांडेय, डा. पारुल भारद्वाज, डॉ. प्राची जोशी, डॉ. लोतिका अमित, डॉ. अनुराग श्रीवास्तव, डॉ. सुदर्शन थे।
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