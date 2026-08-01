आज से शुरू होगा 2111 राजस्व ग्रामों व चार शहरों का फील्ड सर्वे

पेज तीन की लीड खबर ।क्षण पहली बार डिजिटल प्लेटफार्म पर किये जा रहे डीसीएचबी के सारे कार्य बांका। निज प्रतिनिधि। जिले के सभी गावों और शहरों की डिजि

बांका, निज प्रतिनिधि। जिले के सभी गावों और शहरों की डिजिटल जन्मकुंडली तैयार करने के लिए शनिवार से सर्वे का कार्य शुरू होगा। जो 31 अगस्त तक चलेगा। इसमें 2111 राजस्व ग्रामों और चार नगर निकायों का सर्वे किया जाएगा। इसके लिए 633 क्षेत्र पदाधिकारियों को लगाया गया है। सर्वे में डीसीएचबी ऐप से जिला जनगणना हस्त पुस्तिका (डीसीएचबी) तैयार किया जाएगा। इसके माध्यम से पूरा ब्योरा और डाटा ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। देश में पहली बार डीसीएचबी का पूरा कार्य डिजिटल प्लेटफार्म पर किया जा रहा है। ये व्यापक डिजिटल सर्वे जनगणना-2027 के तहत कराए जा रहे हैं।

सर्वे का कार्य सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद स्कूल, अस्पताल, सडक और जलस्त्रोतों से लेकर भूमि उपयोग तक के पूरे ब्योरे का ऑनलाइन रिकार्ड होगा। जिला जनगणना हस्त पुस्तिका भविष्य की विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। जिसके आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं, आधरभूत संरचना के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, पेयजल और अन्य सुविधाओं की जरूरतों का आकलन किया जाएगा। इससे डेटा विश्लेषण कर आगे की योजना बनाने में काफी मदद मिलेगी। इस सर्वे के आधार पर कर्मी गांव व शहरी क्षेत्र की जमीन पर जाकर जिला जनगणना हस्त पुस्तिका के लिए आंकडे जुटाएंगे। इसमें हर गांव और नगर निकाय से जुडी महत्वपूर्ण जानकारियां डिजिटल रूप में जमा की जाएंगी। इसके लिए बीडीओ, राजस्व कर्मियों और संबंधित पदाधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिए गए हैं। सर्वे के दौरान स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रोजगार, आंगनबाडी केंद्र, पंचायत भवन, सडक, पेयजल, बिजली, बैंक, डाकघर, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक भवन, कृषि भूमि, गैर-कृषि भूमि और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तृत विवरण ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। इसको लेकर सभी कर्मियों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर सटीक और प्रमाणिक जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

सर्वे की मॉनिटरिंग सर्वे में लगाए गए कर्मियों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी संबंधित प्रखंड के बीडीओ और नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारियों को दी गई है। जिला जनगणना हस्त पुस्तिका तैयार करने की प्रक्रिया वर्ष 1951 से लगातार जारी है। इसके तहत गांवों और नगर क्षेत्रों से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि उपयोग एवं आधारभूत सुविधाओं समेत विकास से संबंधित विभिन्न जानकारियां एकत्र की जाती है। लेकिन पहली बार जिला जनगणना हस्त पुस्तिका का पूरा कार्य डिजिटल प्लेटफार्म पर किया जा रहा है। इसमें ग्राम स्तर पर लगभग 400 तथा शहरी क्षेत्रों में 420 प्रकार की सूचनाओं का संकलन किया जाएगा। ये आंकडे भविष्य में विकास योजनाओं के निर्माण और नीति निर्धारण में सहायक सिद्ध होंगे। डीसीएचबी तैयार करने के लिए गांवों और शहरों के सर्वे का काम पूरी तरह डिजिटल मोड में होगा। इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों व कर्मियों को डीसीएचबी ऐप का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ ही सभी क्षेत्र पदाधिकारियों को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके माध्यम से वे अपने क्षेत्र का डाटा सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इससे आंकडों की शुद्धता बढेगी और रिपोर्ट तैयार करने में पारदर्शिता आएगी।

कहते हैं अधिकारी

जिले में जनगणना 2027 के तहत एक से 31 अगस्त तक डिजिटल मोड में गांवों और शहरों का सर्वे कर जिला जनगणना हस्त पुस्तिका तैयार किया जाएगा। इसके माध्यम से पूरा ब्योरा और डाटा ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। इसके लिए 633 पदाधिकारियों को लगाया गया है। której मॉनिटरिंग बीडीओ और कार्यपालक पदाधिकारी करेंगे। वहीं, पहली बार डिजिटल प्लेटफार्म पर जिला जनगणना हस्त पुस्तिका तैयार किये जा रहे हैं।

-हरे राम प्रसाद, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बांका।