Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सारण में आज से शुरू होगा हस्तपुस्तिका का डिजिटल डाटा संग्रहण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
Follow us on Google News
share

सारण जिले में 2027 के जनगणना के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक तस्वीर तैयार की जाएगी। 622 क्षेत्र पदाधिकारी 30 अगस्त तक आंकड़े संकलन करेंगे जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क आदि की जानकारी शामिल होगी। यह दस्तावेज विकास योजनाओं और संसाधनों के वितरण में सहायक होगा।

सारण में आज से शुरू होगा हस्तपुस्तिका का डिजिटल डाटा संग्रहण

जिले के हर गांव की सामाजिक-आर्थिक तस्वीर होगी तैयार 622 क्षेत्र पदाधिकारी जुटेंगे आंकड़े संकलन में न्यूमेरिक 30 अगस्त तक चलेगा अभियान छपरा, नगर प्रतिनिधि। जनगणना 2027 के तहत सारण जिले की सामाजिक, आर्थिक व आधारभूत सुविधाओं की व्यापक तस्वीर अब डिजिटल माध्यम से तैयार की जाएगी।

जनगणना प्रक्रिया

शनिवार से जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के लिए ऑनलाइन डाटा संग्रहण अभियान शुरू होगा, जो 30 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान जिले के प्रत्येक राजस्व ग्राम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, बैंकिंग, कृषि, उद्योग और अन्य विकास संबंधी सूचनाएं मोबाइल एप के माध्यम से संकलित की जाएंगी।

आंकड़ों का महत्व

इन आंकड़ों के आधार पर तैयार होने वाली जिला जनगणना हस्तपुस्तिका भविष्य की विकास योजनाओं, नीति निर्धारण व संसाधनों के वैज्ञानिक वितरण का महत्वपूर्ण आधार बनेगी। जिला प्रशासन ने अभियान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

क्षेत्र पदाधिकारियों की भूमिका

इस कार्य के लिए जिले में कुल 622 क्षेत्र पदाधिकारी तैनात किए गए हैं, जिन्हें पूर्व में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशासन के अनुसार प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिए नामित क्षेत्र पदाधिकारी मोबाइल एप के माध्यम से विभिन्न विभागों से संबंधित सूचनाओं का ऑनलाइन संकलन करेंगे।

प्रशिक्षण और प्रक्रिया

22 से 28 जुलाई के बीच सभी क्षेत्र पदाधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा कराया गया। साथ ही चार्ज अधिकारियों द्वारा सभी कर्मियों की यूजर आईडी तैयार की जा रही है, ताकि डाटा संग्रहण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी और त्रुटिरहित ढंग से संचालित हो सके।

जनगणना के चरण

जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण व भवन गणना का कार्य जिले में दो मई से 31 मई तक सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। अब दूसरे चरण में जिला जनगणना हस्तपुस्तिका तैयार करने के लिए विस्तृत सूचनाओं का संकलन किया जाएगा। इसमें विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थानों, पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण और शहरी सड़क नेटवर्क, संचार सुविधाओं, विद्युत आपूर्ति, बैंकिंग सेवाओं, कृषि गतिविधियों, औद्योगिक इकाइयों और अन्य सामाजिक व आर्थिक संकेतकों से जुड़े आंकड़े शामिल होंगे।

जिला प्रशासन के निर्देश

जिला प्रशासन ने सभी चार्ज अधिकारियों को संबंधित विभागों से निर्धारित प्रारूप में सूचनाएं प्राप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सभी विभागाध्यक्षों तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराएं व डाटा की शुद्धता और प्रमाणिकता का विशेष ध्यान रखें।

महत्व और उपयोगिता

उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा विलंब से पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। जिला जनगणना हस्तपुस्तिका जिले का एक महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज होगी, जिसमें प्रत्येक गांव और क्षेत्र की जनसांख्यिकीय, सामाजिक व आर्थिक स्थिति का समग्र विवरण उपलब्ध रहेगा। इससे प्रशासन को विकास योजनाओं की प्राथमिकताएं तय करने, आधारभूत सुविधाओं की जरूरतों का आकलन करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग में सहायता मिलेगी।

सहयोग की अपील

साथ ही शोधकर्ताओं, नीति-निर्माताओं व विभिन्न सरकारी एजेंसियों के लिए भी यह दस्तावेज उपयोगी सिद्ध होगा। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों से अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग देने की अपील की है, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर गुणवत्तापूर्ण डाटा संकलन का कार्य पूरा कर हस्तपुस्तिका का समय पर प्रकाशन सुनिश्चित किया जा सके।

प्रश्नोत्तर

सारण जिले की जनगणना कब शुरू होगी?
सारण जिले में 30 अगस्त तक आंकड़े संकलन का अभियान शुरू होगा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chapra Latest News Chapra News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।