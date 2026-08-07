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शिवानी ने जीती डिजिटल पोस्टर प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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राजकीय महाविद्यालय काण्डा में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के तहत 'भारत की शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना' विषय पर डिजिटल पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजक डॉ. विजय आर्या और हेमलता बिष्ट थे। प्रतियोगिता में छात्रों ने भाग लिया, जिसमें शिवानी आर्या ने प्रथम और दीया धपोला ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

शिवानी ने जीती डिजिटल पोस्टर प्रतियोगिता

कांडा। राजकीय महाविद्यालय काण्डा में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के अंतर्गत भारत की शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना विषय पर डिजिटल पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसके आयोजक डॉ. विजय आर्या तथा हेमलता बिष्ट रही। उक्त प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। जिसमें प्रथम स्थान शिवानी आर्या तथा द्वितीय स्थान दीया धपोला ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में डॉ. भरत राम, डॉ. चमन कुमार तथा डॉ. नीलम सौन रही।

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