मोबाइल नंबर छिपाकर यूपीआई लेनदेन सुरक्षित होगा
देश में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। यू.पी.आई. लेनदेन के दौरान ग्राहकों का पूरा मोबाइल नंबर छिपाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी के जोखिम को कम करना और उपभोक्ताओं की निजी जानकारी की सुरक्षा बढ़ाना है।
नई दिल्ली, एजेंसी। देश में डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित और गोपनीय बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंकों और विभिन्न यूपीआई ऐप्स के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहा है, जिसके तहत यूपीआई लेनदेन के दौरान ग्राहकों का पूरा मोबाइल नंबर दिखाई नहीं देगा। इसके बजाय मोबाइल नंबर का मास्किंग कर यानी आंशिक रूप से छिपाकर प्रदर्शित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं की निजी जानकारी की सुरक्षा बढ़ाना और साइबर धोखाधड़ी के जोखिम को कम करना है। फिलहाल एनपीसीआई ने इस संबंध में कोई अंतिम समय-सीमा घोषित नहीं की है। बैंकों और यूपीआई ऐप्स के साथ तकनीकी और परिचालन स्तर पर सहमति बनने के बाद नए दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो भारत का डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के मामले में एक नया मानक स्थापित कर सकता है।
कैसे काम करेगी नई व्यवस्था
प्रस्ताव के अनुसार, यूपीआई ऐप पर भुगतान करते समय या पुराने लेनदेन देखने पर पूरा मोबाइल नंबर दिखाई नहीं देगा। उसकी जगह केवल कुछ अंक, जैसे शुरुआती या अंतिम चार अंक ही प्रदर्शित किए जा सकते हैं। यही व्यवस्था भुगतान की पुष्टि, संपर्क सूची और अन्य स्थानों पर भी लागू की जा सकती है, जहां अभी पूरा नंबर दिखाई देता है। हालांकि, इस बदलाव को लागू करने के लिए बैंकों और यूपीआई सेवा प्रदाताओं को अपने तकनीकी सिस्टम में आवश्यक संशोधन करने होंगे। फिलहाल इस पर चर्चा जारी है और अंतिम दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
साइबर धोखाधड़ी पर लगेगी रोक
विशेषज्ञों का मानना है कि मोबाइल नंबर छिपाने से साइबर अपराधियों के लिए ग्राहकों की पहचान करना और उन्हें फर्जी कॉल, मैसेज या सोशल इंजीनियरिंग के जरिए निशाना बनाना पहले की तुलना में कठिन हो जाएगा। इससे फिशिंग, पहचान की चोरी और अनधिकृत संपर्क जैसे जोखिम भी कम होंगे। डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर सुरक्षा भी बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। ऐसे में संवेदनशील जानकारी को सीमित रूप में प्रदर्शित करना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर adopt की जाने वाली अच्छी सुरक्षा प्रथाओं में शामिल माना जाता है।
आम उपभोक्ताओं को क्या होगा फायदा
इस व्यवस्था के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं की निजी जानकारी पहले से अधिक सुरक्षित रहेगी। मोबाइल नंबर का दुरुपयोग होने की संभावना घटेगी और अनजान लोगों तक व्यक्तिगत जानकारी पहुंचने का खतरा भी कम होगा। साथ ही डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पर लोगों का भरोसा और मजबूत होने की उम्मीद है।
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