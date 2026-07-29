डिजिटल पेमेंट से जुड़ी ठगी और बैंकों के जुर्माने में दबे ग्राहक

बैंकिंग सिस्टम से जुड़े लोगों को डिजिटल भुगतान सेवाओं से ठगी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साढ़े चार वर्षों में 3500 करोड़ रुपये की ठगी हुई है, जिसमें से केवल 238 करोड़ रुपये की रिकवरी हो पाई है। क्रेडिट कार्ड fraud सबसे अधिक है।

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। बैंकिंग सिस्टम से जुड़े लोगों की जेब पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ डिजिटल भुगतान सेवाओं से लागों के साथ ठगी हो रही है। दूसरी तरफ बैंक जुर्माना लगाकर ग्राहकों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बीते साढ़े चार वर्षों में 3500 करोड़ रुपये की ठगी हुई है, जिसमें से रिकवरी सिर्फ 238 करोड़ रुपये की हो पाई है। डिजिटल भुगतान बढ़ने के साथ डिजिटल भुगतान फ्रॉड के मामलों में भी तेजी आई है। वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 (सितंबर 2025 तक) के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने डिजिटल पेमेंट फ्रॉड के 5,83,291 मामले दर्ज किए। इन मामलों में 3588.22 करोड़ रुपये की ठगी हुई, जबकि पीड़ितों को अब तक केवल 238.83 करोड़ रुपये ही वापस दिलाए जा सके हैं।

बैंकिंग सेवा पर ठगी और रिकवरी की स्थिति राज्यसभा में सरकार ने एक सवाल के जवाब में बताया कि सबसे अधिक ठगी क्रेडिट कार्ड के नाम पर हो रही है। उसके बाद इंटरनेट बैंकिग, डेबिट व एटीएम कार्ड का नंबर आता है। जबकि सबसे कम ठगी यूपीआई के नाम पर की गई। इससे पता चलता है कि बैंकों की तुलना में यूपीआई का सिस्टम कहीं अधिक मजबूत है। सरकार का कहना है कि ठगी को रोकने के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं, लेकिन कई उसके बाद भी कई स्तर ठगी हो रही है।

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सेवा ठगी के प्रयास ठगी की रकम वसूली (रिकवरी)

क्रेडिट कार्ड 2,43,849 1447.27 177.78

डेबिट व एटीम कार्ड 94,991 401.77 34.91

इंटरनेट बैंकिग 2,42,562 1730.14 24.83

यूपीआई 457 2.13 0.05

वॉलेट, प्रीपेड कार्ड 13 0.02 0.00

आईएमपीएस, एनईएफटी 57 4.80 0.34

एपीएस व आधार संबंधी 1346 1.06 0.76

अन्य 16 1.62 0.16

नोट- ठगी और रिकवरी की संख्या करोड़ रुपये में है।

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बैंकों ने पांच साल में वसूला 27,973 करोड़ रुपये का शुल्क

सरकार द्वारा दी गई जानकारी के हिसाब से बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर 27,973 करोड़ रुपये का शुल्क बीते चार से पांच वर्षों में वसूला है। 12 सार्वजनिक बैंकों ने बीते पांच साल में 12,033.39 करोड़ रुपये का ग्राहकों पर जुर्माना लगाया है। बीते पांच सालों में सबसे अधिक बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2028 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वसूली है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने 1600 करोड़ वसूले हैं। इसी तरह से निजी क्षेत्र के बैंक ने बीते चार वर्षों में 15,939.62 करोड़ रुपये वसूले हैं। इसमें एचडीएफसी बैंक ने 5669 और उसके बाद एक्सिस बैंक ने 3787.30 करोड़ रुपये ग्राहकों की जेब से न्यूनतम बैलेंस न रखने पर वसूले। सरकार ने संसद में बताया है कि 12 सार्वजनिक बैंकों में से 10 ने बचत खातों पर न्यूनतम बैलेंस को हटाया है जबकि दो ने खत्म किया है। मौजूदा समय में देश में करीब 73 करोड़ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते भी शामिल हैं। इन खातों पर न्यूनतम बैलांस रखने की कोई शर्त नहीं है लेकिन बैंक श्रेणी के खातों पर शु्ल्क लगाया जा रहा है।

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प्रमुख सरकारी बैंकों द्वारा वर्षों में वसूला गया जुर्माना

बैंक जुर्माना (करोड़ रुपये)

बैंक ऑफ बड़ौदा 2,028.94

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1,600.77

इंडियन बैंक 1,776.85

केनरा बैंक 1,524.08

पंजाब नेशनल बैंक 1,896.38

बैंक ऑफ इंडिया 816.24

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 731.11

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प्रमुख निजी बैंकों द्वारा बीते चार वर्षों में वसूला गया जुर्माना

एचडीएफसी 5,669.91

एक्सिस बैंक 3,787.30

आईसीआईसीआई बैंक 1,578.29

कोटक महिंद्रा बैंक 998.41

इंडसइंड बैंक 549.96

यस बैंक 444.35

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 495.36