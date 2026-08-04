अब पोर्टल तय करेगा गांवों के विकास की रफ्तार, ऑनलाइन होने लगीं कार्ययोजनाएं
जिले की ग्राम पंचायतों के विकास कार्य अब डिजिटल निगरानी में होंगे। 670 में से 106 पंचायतों ने अपनी कार्ययोजना पोर्टल पर अपलोड की। जिला प्रशासन ने सभी पंचायतों को 15 अगस्त तक कार्ययोजना अपलोड करने का निर्देश दिया है। योजनाओं में सड़क, नाली, पेयजल आदि शामिल हैं, जिससे पारदर्शिता और निगरानी में सुधार होगा।
जिले में ग्राम पंचायतों के विकास कार्य अब पूरी तरह डिजिटल निगरानी में होंगे। इसके लिए ग्राम पंचायतों ने विकास कार्यों की कार्ययोजनाएं पोर्टल पर अपलोड करना शुरू कर दिया है। अब तक 670 ग्राम पंचायतों में से 106 पंचायतों ने अपनी कार्ययोजना ऑनलाइन दर्ज कर दी है। जिला प्रशासन ने सभी ग्राम पंचायतों को 15 अगस्त तक अपनी कार्ययोजनाएं पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। कार्ययोजनाओं में सड़क निर्माण, नाली, इंटरलॉकिंग, पेयजल व्यवस्था, सामुदायिक भवन सहित अन्य जनहित के विकास कार्य शामिल किए गए हैं। पोर्टल पर तकनीकी परीक्षण और सक्षम अधिकारियों से स्वीकृति मिलने के बाद विकास कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू कराए जाएंगे।
इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी और हर स्तर पर निगरानी आसान होगी।
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