अब गूगल मैप पर भी सर्च कर सकेंगे गांव की सडकें व गलियां

बांका। निज प्रतिनिधि। अब गूगल मैप पर भी लोग गांव की सडकें व गलियां तलाश सकेंगे। डिजिटल इंडिया अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने में पंचायती राज विभाग योगदान दे रहा है। इसके लिए ग्राम मानचित्र योजना के तहत गांवों का विस्तृत डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गूगल मैप से घर ढंूढने में होने वाली परेशानी खत्म होगी। यह एकीकृत भू-स्थानिक (जीआईएस) आधारित प्लेटफार्म गांव की हर संपत्ति व सुविधा को डिजिटल रूप में दर्ज करेगा, जिससे सूबे के पंचायतों में संचालित विकास योजनाओं की निगरानी भी ग्रामीण कर सकेंगे। इससे ग्रामीण विकास पूरी तरह पारदर्शी, तकनीकी आधारित और योजना-आधारित बनेगा। ग्राम मानचित्र ऐप पर खेत, सडक, पुल, तालाब, नहर, जल स्त्रोत, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र व उपकेंद्र, सरकारी भवन और आवास योजनाओं की जानकारी मानचित्र पर उपलब्ध रहेगी। इसकी मदद से पंचायत अधिकारियों को वास्तविक डेटा मिलेगा। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास को तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने की दिशा में ये पहल की है। पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक देश की अधिकांश ग्राम पंचायतों में जियोस्पाटियल प्लानिंग (भू-स्थानिक योजना) को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद पंचायतों में विकास की योजनाएं अब केवल कागजी प्रस्तावों या अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि गांवों के वास्तविक भौगोलिक संरचनाओं और सामाजिक आंकडों के आधार पर तैयार की जाएगी। जिससे विकास कार्यों की योजनाएं अधिक सटीक, पारदर्शी और जवाबदेह बन सकेगी। इसके लिए पंचायती मंत्रालय द्वारा विकसित ग्राम मानचित्र प्लेटफाम को और अधिक सरल, मजबूत और बहुभाषी बनाया जा रहा है। इस प्लेटफार्म पर पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी डिजिटल मैप के माध्यम से विकास योजनाओं की निगरानी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, आम नागरिक भी अपने मोबाइल फोन पर यह देख सकेंगे कि उनके गांव में कौन-कौन से विकास कार्य हुए हैं, किन योजनाओं पर कितना काम हुआ और भविष्य में किन परियोजनाओं का प्रस्ताव है। ऐसे में विकास कार्यों में पारदर्शिता बढेगी और सामाजिक निगरानी भी मजबूत होगी। वहीं, भू-स्थानिक योजना लागू होने से कागजी अनियमितताओं, फर्जी रिपोर्टिंग और योजनाओं में संसाधनों के दुरूपयोग पर प्रभावी अंकुश लगेगा। इसके साथ ही विकास कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी और सरकारी धन का उपयोग वास्तविक जरूरत वाले क्षेत्रों में किया जा सकेगा.