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अब गूगल मैप पर भी सर्च कर सकेंगे गांव की सडकें व गलियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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पेज तीन की लीड खबर। प ये डिजिटल नक्शा एकीकृत-भू-स्थानिक (जीआईएस) आधारित प्लेटफॉर्म पर गांव की हर संपत्ति व सुविधा को डिजिटल रूप में करेगा दर्ज डिजिटल

अब गूगल मैप पर भी सर्च कर सकेंगे गांव की सडकें व गलियां

बांका। निज प्रतिनिधि। अब गूगल मैप पर भी लोग गांव की सडकें व गलियां तलाश सकेंगे। डिजिटल इंडिया अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने में पंचायती राज विभाग योगदान दे रहा है। इसके लिए ग्राम मानचित्र योजना के तहत गांवों का विस्तृत डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गूगल मैप से घर ढंूढने में होने वाली परेशानी खत्म होगी। यह एकीकृत भू-स्थानिक (जीआईएस) आधारित प्लेटफार्म गांव की हर संपत्ति व सुविधा को डिजिटल रूप में दर्ज करेगा, जिससे सूबे के पंचायतों में संचालित विकास योजनाओं की निगरानी भी ग्रामीण कर सकेंगे। इससे ग्रामीण विकास पूरी तरह पारदर्शी, तकनीकी आधारित और योजना-आधारित बनेगा। ग्राम मानचित्र ऐप पर खेत, सडक, पुल, तालाब, नहर, जल स्त्रोत, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र व उपकेंद्र, सरकारी भवन और आवास योजनाओं की जानकारी मानचित्र पर उपलब्ध रहेगी। इसकी मदद से पंचायत अधिकारियों को वास्तविक डेटा मिलेगा। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास को तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने की दिशा में ये पहल की है। पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक देश की अधिकांश ग्राम पंचायतों में जियोस्पाटियल प्लानिंग (भू-स्थानिक योजना) को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद पंचायतों में विकास की योजनाएं अब केवल कागजी प्रस्तावों या अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि गांवों के वास्तविक भौगोलिक संरचनाओं और सामाजिक आंकडों के आधार पर तैयार की जाएगी। जिससे विकास कार्यों की योजनाएं अधिक सटीक, पारदर्शी और जवाबदेह बन सकेगी। इसके लिए पंचायती मंत्रालय द्वारा विकसित ग्राम मानचित्र प्लेटफाम को और अधिक सरल, मजबूत और बहुभाषी बनाया जा रहा है। इस प्लेटफार्म पर पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी डिजिटल मैप के माध्यम से विकास योजनाओं की निगरानी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, आम नागरिक भी अपने मोबाइल फोन पर यह देख सकेंगे कि उनके गांव में कौन-कौन से विकास कार्य हुए हैं, किन योजनाओं पर कितना काम हुआ और भविष्य में किन परियोजनाओं का प्रस्ताव है। ऐसे में विकास कार्यों में पारदर्शिता बढेगी और सामाजिक निगरानी भी मजबूत होगी। वहीं, भू-स्थानिक योजना लागू होने से कागजी अनियमितताओं, फर्जी रिपोर्टिंग और योजनाओं में संसाधनों के दुरूपयोग पर प्रभावी अंकुश लगेगा। इसके साथ ही विकास कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी और सरकारी धन का उपयोग वास्तविक जरूरत वाले क्षेत्रों में किया जा सकेगा.

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गांव की हर सडक को मिलेगा यूनिक कोड

ग्रामीण भारत में पहली बार इंन्ट्रा-विलेज रोड कोडिंग एंड ग्रेडिंग सिस्टम लागू होने जा रहा है। इसके तहत गांवों के भीरत हर सडक, गली और संपर्क पथ को यूनिक डिजिटल पहचान, कोड और क्यूआर कोड दिया जाएगा। गांवों की आंतरिक सडकों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण होने से एकीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस बनेगा। प्रत्येक सडक को उसके प्रकार, राज्य, जिले और गांव के आधार पर विशेष अल्फान्यूमेरिक कोड मिलेगा। सडकों पर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे जिन पर क्यूआर कोड लगा होगा। इसे स्कैन करने पर सडक की पूरी डिजिटल जानकारी, लोकेशन और स्थिति सामने आ जाएगी.

अत्याधुनिक तकनीकों का होगा उपयोग

भू-स्थानिक योजना की पूरी प्रक्रिया में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। गांवों की वास्तविक तस्वीर तैयार करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण, सैटेलाइट इमेजरी, स्पेशियल डाटा सेट, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित विश्लेशन किया जाएगा। इन तकनीकों से पंचायतों को एक क्लिक पर अपने क्षेत्र की अद्यतन जानकारी उपलब्ध होगी। इससे योजनाओं की प्राथमिकता तय करने में आसानी होगी और विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार आएगा.

वर्जन...

डिजिटल इंडिया अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने में पंचायती राज विभाग योगदान दे रहा है। इसके लिए ग्राम मानचित्र योजना के तहत गांवों का विस्तृत डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गूगल मैप से घर ढंूढने में होने वाली परेशानी खत्म होगी। यह एकीकृत भू-स्थानिक (जीआईएस) आधारित प्लेटफार्म गांव की हर संपत्ति व सुविधा को डिजिटल रूप में दर्ज करेगा.

रवि प्रकाश गौतम, डीपीआरओ, बांका।

सामान्य प्रश्न

ग्राम मानचित्र योजना का उद्देश्य क्या है?
ग्राम मानचित्र योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गूगल मैप से घर ढंूढने में होने वाली परेशानी खत्म करना है।
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