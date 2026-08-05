रेवती के 16 पंचायतों में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी
रेवती में 16 पंचायतों में इस महीने के अंत तक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक पुस्तकें, फर्नीचर और अन्य उपकरणों की आपूर्ति भी शुरू हो गई है। यह प्रयास ग्रामीण छात्रों और युवाओं को बेहतर अध्ययन सुविधाएं प्रदान करने के लिए है।
रेवती। ब्लॉक के 16 पंचायतों में इस महीने के अंत तक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कर दी जायेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और अध्ययन की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकों, साहित्यिक पुस्तकों,फर्नीचर तथा अन्य आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति शुरू हो गया है। पंचायत भवनों में लाइब्रेरी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी तेजी से पूरी की जा रही हैं। एडीओ पंचायत शशिभूषण दूबे ने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य गांव के छात्र-छात्राओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं तथा अन्य पाठकों को उनके गांव में ही अध्ययन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है।
बताया कि पहले चरण में विनहा,हड़िया कला,हड़िया खुर्द,सिंगही,उदहा,जगदीशपुर,पकहा,बुधरामपुर,कंचनपुर,झरकटहा, मथौली,महादनपुर, शोभनाथपुर, भैंसहा,पचरुखा तथा डूमरिया ग्राम पंचायतों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है। इन सभी पंचायतों में पुस्तकें,फर्नीचर और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा रही है।एडीओ पंचायत ने बताया कि प्रत्येक पंचायत भवन में स्थापित होने वाली डिजिटल लाइब्रेरी के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित पंचायत सहायक को सौंपी जाएगी।
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