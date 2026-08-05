पहले चरण की रूपरेखा तैयार, 346 पंचायत भवनों में डिजिटल लाइब्रेरी
जौनपुर में मेधावी छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 346 पंचायत भवनों में ई-लर्निंग के लिए पुस्तकालय बनाए जा रहे हैं। इस पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नई सुविधाओं में कंप्यूटर, इंटरनेट और किताबें शामिल हैं, जिससे छात्रों को अध्ययन में मदद मिलेगी।
जौनपुर, संवाददाता। जो मेधावी घर पर रहकर तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें संसाधनों की कमी के कारण कठिनाई होती है उनकी समस्या अब हल होने वाली है। 21 ब्लाकों के 346 पंचायत भवनों में ई-लर्निंग के लिए शानदार पुस्तकालय बना दिया गया है। इस पर करीब 10 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। कई पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बन भी गई है, बस संसाधन उपलब्ध कराकर उसे चालू करना है। जिला पंचायत राज अधिकारी नवीन सिंह ने बताया कि पुस्तकालय के लिए आरक्षित किए जाने वाले कमरों में बैठने के लिए कुर्सियों के अलावा कंप्यूटर व इंटरनेट की भी सुविधा होगी।
पंचायत भवन के प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी पर चार लाख रुपये खर्च किया जाएगा। किताबों पर 90 हजार रुपये खर्च होंगे, जिसके मुहैया कराने की जिम्मेदारी नेशनल बुक ट्रस्ट को दी गई है।
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