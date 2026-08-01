विशेष भू सर्वेक्षण अभियान में वंशावली व रैयतों के दिए गए कागजातों की जांच

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजनसीवान। एक प्राचीन मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान और भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में जुटी...

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में विशेष भू सर्वेक्षण अभियान के तहत जमीनों की पैमाइश, पुराने नक्शों व खातियान का मिलान कर डिज़िटल रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। इसका उद्देश्य भूमि विवादों को हमेशा के लिए समाप्त करना व असली मालिकों की पहचान सुनिश्चित करना है। सर्वेक्षण के दौरान वंशावली व रैयतों द्वारा दिए गए कागजातों की पुख्ता व पारदर्शी जांच की जा रही है।

सर्वेक्षण का उद्देश्य साथ ही सभी पुराने व नए अभिलेखों को सुरक्षित करने के लिए डिजिटल डेटा तैयार किया जा रहा है, ताकि विवादों का अंत हो। वहीं, भूमि सीमांकन, बंटवारे व मालिकाना हक से जुड़े झगड़ों में कमी लाना है। बहरहाल, सीवान जिला में वर्ष 1917 के बाद किसी प्रकार का भू-सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इससे लोगों में जन-जागरुकता की काफी है।

डिजिटल रिकॉर्डिंग यही कारण है कि करीब 19 लाख रैयतों में से सिर्फ साढ़े दस लाख लोगों का ही भूखंड संबंधित दस्तावेज वंशावली से साथ सर्वे के दौरान प्राप्त हुआ है। शेष लोगों के घर-घर जाकर अमीन उनसे दस्तावेज आदि प्राप्त कर रहे हैं। वहीं, जिले के बसंतपुर प्रखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 37 मौजा का चयन किया गया है। यहां 15 अगस्त तक किस्तवार का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा, इसके बाद 15 अगस्त के बाद खानापूरी कार्य शुरू किया जायेगा।

अमीन की भूमिका गौर करने वाली बात है कि जिले में विशेष सर्वेक्षण अभियान में 240 अमीन, 22 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो व 14 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सभी 19 अंचल शिविरों में सर्वे का कार्य देख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के सभी 1448 मौजा का विशेष सर्वेक्षण कार्य जारी जिले के 19 अंचल में 1535 मौजा है। इसमें 1448 मौजा ग्रामीण जबकि शेष शहरी क्षेत्र का मौजा है। वर्तमान में जिले के ग्रामीण क्षेत्र के सभी 1448 मौजा का विशेष सर्वेक्षण कार्य जारी है।

आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग इससे पूर्व वर्ष 2013 में हवाई सर्वेक्षण किया जा चुका है। अब उसी एजेंसी के माध्यम से आधुनिक सर्वे प्रणाली के तहत सभी मौजा का नक्शा तैयार किया जा रहा है। इस क्रम में इस वर्ष मार्च तक सभी 1448 मौजा का त्रि-सीवाना व उनका ग्राम सीमा का सत्यापन पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में त्रि-सीमान कार्य समाप्ति के उपरांत प्रत्येक अमीन को 3-3 मौजा आवंटित किया गया है, जहां अमीन संबंधित मौजा में किस्तवार कार्य व रैयतों के वंशावली का सत्यापन कर रहे हैं।

खानापूरी प्रक्रिया वर्तमान में 407 मौजा में किस्तवार कार्य पूर्ण जिले में विशेष भू सर्वेक्षण अभियान के तहत वर्तमान में 407 मौजा में किस्तवार कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके उपरांत खानापूरी की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें रैयतों का अद्यतन ब्योरा प्राप्त कर नक्शा का संधारण किया जायेगा। वर्तमान में आधुनिक टेक्नॉलॉजी उपलब्ध रहने से रैयतों को खानापूरी के उपरांत उन्हें खानापूरी पर्चा व लैंड पार्सल मैप के जरिए सभी रैयतों को न सिर्फ उनके भूखंड की जानकारी मिलेगी, बल्कि भूखंड का नक्शा भी उन्हें दिया जायेगा।

दावा-आपत्ति की सुनवाई इस सर्वे प्रक्रिया में तीन स्तर पर सुनवाई होनी है। रैयतों की दावा-आपत्ति पर होगी सुनवाई विभागीय अधिकारियों के अनुसार, खानापूरी समाप्ति के बाद जब रैयतों को खानापूरी पर्चा आदि उपलब्घ करा दिया जायेगा, तो यदि रैयतों को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति होगा तो उसकी सुनवाई विशेष सर्वे कानूनगो के द्वारा किया जायेगा। वहीं, इसमें सरकार के भूखंड का दावा होने पर उसकी सुनवाई विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी करेंगे। विभाग के अनुसार, वर्तमान में 21 मौजा का खानापूरी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है।

विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम इसी के तहत डीएम विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में 21 जुलाई को पचरुखी प्रखंड के मौजा गोठारो व मौजा सोता में विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत सहयोग शिविर में 60 रैयतों के बीच प्रपत्र 7, खानापूरी पर्चा का वितरण किया गया। शिविर कार्यालय मैरवा में मौजा सुरदसाही में 8 रैयतों के बीच प्रपत्र 7, खानापूरी पर्चा का वितरण किया गया। गुठनी के बिसवार पंचायत के मौजा दर्जीचक में 4 रैयतों के बीच प्रपत्र 7, खानापूरी पर्चा का वितरण आम रैयतों के बीच किया। पंद्रह अगस्त तक 18 मौजा के रैयतों के बीच खानापूरी पर्चा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है।

राजस्व ग्रामों में अभियान वर्तमान में 1448 राजस्व ग्राम में विशेष सर्वेक्षण-बंदोबस्त कार्य संचालित सीवान जिले में वर्तमान में बंदोबस्त कार्यालय में 1448 राजस्व ग्राम में विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त का कार्य संचालित हो रहा है। नक्शा प्रभारी सह नोडल सह राजस्व पदाधिकारी गोपाल प्रसाद ने बताया कि नक्शा का कार्य पटना की एक एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। अभी तक सभी राजस्व ग्राम में त्रि-सीवाना का कार्य संपन्न हो चुका है। वहीं, 407 राजस्व ग्रामों में किस्तवार पूर्ण हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रपत्र 7 खानापूरी पर्चा अबतक छह राजस्व ग्रामों में पूर्ण कर लिया गया है। आगे किस्तवार, खानापूरी व वंशावली सत्यापन का कार्य चल रहा है।

विशेष भू सर्वेक्षण अभियान का उद्देश्य क्या कहते जिला बंदोबस्त पदाधिकारी जिला बंदोबस्त पदाधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि विशेष भू सर्वेक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य पुराने जमाबंदी से नए जमाबंदी का निर्माण करना है। यानि कि रजिर्स्टड टू को नया किया जायेगा। अभियान के तहत भूमि संबंधी दस्तावेजों में पारदर्शिता लाना व जनता को जमीन से जुड़ी जरूरी सुधारों की सुविधा सीधे उनके द्वार तक पहुंचाना है। विशेष भू सर्वेक्षण अभियान के तहत डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण एवं छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया जा रहा है।