अब ऑनलाइन मिलेंगे मजदूर, एप के जरिए घर बैठे करें तलाश
उत्तर प्रदेश में निर्माण श्रमिकों और नियोजकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक डिजिटल लेबर चौक मोबाइल एप लॉन्च किया गया है। इससे श्रमिकों को आसानी से कार्य मिल सकेगा और नियोजक जरूरत के अनुसार श्रमिकों से संपर्क कर सकेंगे। यह ऐप पारंपरिक लेबर मंडियों को ऑनलाइन में बदल देगा।
मेरठ। अब न तो काम कराने के लिए ठेकेदारों, भवन मालिकों को मजदूरों की तलाश के लिए लेबर चौक (मजदूर मंडी) की दौड़ लगानी पड़ेगी। न ही काम की तलाश के लिए पंजीकृत निर्माण आदि श्रमिकों को लेबर अड्डों पर काम की तलाश में पहुंचना पड़ेगा। अब पारंपिरक मजदूर मंडी ऑनलाइन लगेगी। डिजिटल प्लेटफार्म निर्माण श्रमिकों एवं नियोजकों की जरूरत पूरा करेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से कदम उठाते हुए डिजिटल लेबर चौक मोबाइल एप लॉन्च कर दिया। इसके जरिए घर बैठे ऑनलाइन मजदूरों की तलाश हो सकेगी। मजदूर भी ऑनलाइन काम तलाश कर काम पर जा सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को सरकारी सेवाओं एवं रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। अभी काम की तलाश में रोजाना मजदूर लेबर अड्डों पर पहुंचते हैं। साथ ही मजदूरों की तलाश में ठेकेदार अथवा भवन स्वामी भी लेबर अड्डों पर जाते है। इस दोनों ही लेबर अड्डों पर भागदौड़ मोबाइल एप खत्म कर देगा। श्रम विभाग के अफसरों के मुताबिक एप एंड्रॉयड मोबाइल पर उपलब्ध होगा। एक डिजिटल लेबर मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा।
श्रमिकों और नियोजकों का पंजीकरण
दोनों के पंजीयन के साथ श्रमिक एवं नियोजक एक ही मंच पर उपलब्ध होंगे। श्रम विभाग के अधिकारियों ने श्रमिकों के साथ ही सभी निर्माण एजेंसियों, बिल्डर्स, ठेकेदारों एवं अन्य नियोजकों, जिन्हें निर्माण कार्यों के लिए श्रमिकों की जरूरत होती है, उन्हें जागरूक करते हुए डिजिटल लेबर चौक मोबाइल एप पर पंजीयन के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया।
ओला-उबर प्लेटफार्म की तरह कार्य करेगा एप
डिजिटल लेबर चौक मोबाइल एप ठीक उसी तरह से काम करेगा, जिस तरह से ओला एवं उबर प्लेटफार्म कार्य करते हैं। एक ओर श्रमिक अपनी उपलब्धता दर्ज करेंगे, वहीं दूसरी ओर नियोजक अपनी आवश्यकता के अनुरूप पंजीकृत श्रमिकों से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। इससे निर्माण श्रमिकों को कार्य प्राप्त करने में सुविधा होगी एवं नियोजकों को आवश्कतानुसार प्रशिक्षित एवं पंजीकृत श्रमिक उपलब्ध हो सकेंगे। एप के जरिए ही बोर्ड एवं सरकार की संचालित कल्याणकारी योजनाओं की लिए जानकारी करने के साथ पात्रतानुसार उनका लाभ लेने को आवेदन भी कर सकेंगे।
सरकारी सेवाओं की उपलब्धता
उप श्रमायुक्त मेरठ जोन राजेश मिश्रा का कहना है कि डिजिटल लेबर चौक मोबाइल एप श्रमिकों एवं नियोजकों के बीच एक प्रभावी डिजिटल प्लेटफार्म के रूप में कार्य करेगा। श्रमिकों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं रोजगार के अवसर तक सरल एवं पारदर्शी पहुंच उपलब्ध कराएगा। डिजिटल तकनीक के माध्यम से श्रमिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। एप पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण से जुड़े श्रमिक अपना पंजीकरण कर सकते है। एप से सरकारी सेवाओं की उपलब्धता अधिक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंSalim Ahmad
शॉर्ट बायो: सलीम अहमद पिछले करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उद्योग, व्यापार और कारोबार बीट कवर कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सलीम अहमद मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान, मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उद्योग, व्यापार और कारोबार पर केंद्रित खबरें करते हैं। उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
सलीम अहमद ने कॅरियर की शुरुआत 1996 में राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद 2000 से 2006 तक अमर उजाला के साथ जुड़े रहे। 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़कर काम शुरू किया और वर्तमान में उद्योग, व्यापार और कारोबार क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए और मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। सलीम कारोबार, उद्योग, व्यापार बीट पर कमांड होने के साथ बिजली, वन विभाग और अन्य जुड़े विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं।
विजन
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विशेषज्ञता
उद्योग और कारोबार पर मजबूत पकड़ है। निर्यात और खेल उद्योग की खबरों में उन्हें महारत हासिल है।