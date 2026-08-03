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गन्ना किसानों की होगी अलग डिजिटल आईडी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के गन्ना उत्पादक किसानों की अब डिजिटल पहचान बनाई जाएगी। इससे उन्हें विभागीय योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। किसानों को एक विशेष पहचान नंबर मिलेगा, जिससे वे घर बैठे कई कार्य कर सकेंगे। यह प्रक्रिया गन्ना विकास विभाग द्वारा शुरू की गई है और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

गन्ना किसानों की होगी अलग डिजिटल आईडी

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। सामान्य किसानों की तरह ही गन्ना उत्पादक किसानों की भी अब डिजिटल आइडेंटिफिकेशन (आईडी) बनाई जाएगी। इसके लिए गन्ना विकास विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इस आईडी से जुड़े किसानों को विभाग की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए अलग से एक नई वेबसाइट भी विकसित की गई है। इसके शुरू होने से बड़े पैमाने पर जिले के किसानों का भी लाभ होगा।

गन्ना किसानों की पहचान

विभाग के अनुसार इस डिजिटल पहचान पत्र के बन जाने के बाद किसानों को अधिकांश कार्यों के लिए संबंधित मिलों के कार्यालय का चक्कर लगाने से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही विभागीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए वे अब घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। इनमें गन्ना पेराई के लिए चालान बुक करने से लेकर चीनी मिलों को दिए गए गन्ने की कीमत का भुगतान तक घर बैठे मिल सकेगा। इसको लेकर प्रदेश के गन्ना आयुक्त अनिल कुमार झा ने सभी गन्ना उत्पादक जिलों के गन्ना विकास विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें पहचान पत्र बनाने के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।

विशेष पहचान नंबर

सहायक ईख आयुक्त मुजफ्फरपुर रेमन्त झा ने बताया कि गन्ना किसानों की यह आईडी सामान्य खेती करने वाले किसानों की डिजिटल आईडी से अलग होगी। इसमें सभी गन्ना किसानों को एक विशेष पहचान नंबर दिया जाएगा। इसमें उनसे संबंधित चीनी मिल और बैंक खातों का विवरण दर्ज रहेगा। साथ ही किसान फ्री होल्ड एरिया या रिजर्व एरिया के होंगे जैसी जानकारी दर्ज की जाएगी। किसान इस पहचान नंबर को डालकर घर बैठे संबंधित चीनी मिल को चालान के लिए आवेदन दे सकेंगे। चीनी मिल को ऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े किसानों को लोन के लिए भी अब किसी कार्यालय का चक्कर लगाने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। वहीं, चालान मिलने के बाद मिलों तक गन्ना पहुंचाने के लिए तारीख भी आसानी से बुक कर सकेंगे। मिलों को दिए गए गन्ने का भुगतान भी बिना किसी परेशानी के उनके दर्ज खाते में डीबीटी के माध्यम से हो जाएगा। इस पहचान नंबर वाले किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें नर्सरी लगाने से लेकर आधार बीज तैयार करने वाली योजना को भी शामिल किया गया है।

सामान्य प्रश्न

गन्ना किसानों की डिजिटल पहचान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
गन्ना किसानों की डिजिटल पहचान का मुख्य उद्देश्य उन्हें विभागीय योजनाओं से जोड़ना और कार्यों में सुविधा प्रदान करना है।
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