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एएनएम को दिया गया डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर के संचालन का प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। डॉ. प्रवेश अख्तर की अध्यक्षता में विशेषज्ञों ने एएनएम को उपकरण के उपयोग की जानकारी दी। यह आधुनिक उपकरण गर्भवती महिलाओं के लिए रक्त परीक्षण में मदद करेगा और एनीमिया की शीघ्र पहचान में सहायक होगा।

एएनएम को दिया गया डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर के संचालन का प्रशिक्षण

असरगज, निज संवाददाता। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत एक दिवसीय डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. प्रवेश अख्तर ने की। प्रशिक्षण में पटना से आए विशेषज्ञ डीके. सिंह, प्रताप कुमार जायसवाल, महबूब खान और मो. जाहिद ने क्षेत्र की सभी एएनएम को डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर के संचालन एवं उपयोग की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षकों ने बताया कि इस आधुनिक उपकरण से गर्भवती महिलाओं समेत अन्य मरीजों के रक्त का नमूना लेते ही मात्र तीन सेकेंड में हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी। जांच के लिए वन-टाइम लैंसेट का उपयोग किया जाएगा।

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जिससे संक्रमण का खतरा भी कम रहेगा। डॉ. प्रवेश अख्तर ने बताया कि, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कुल 23 स्वास्थ्य केंद्रों पर डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे एनीमिया से पीड़ित मरीजों की शीघ्र पहचान कर समय पर उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। पटना से आई टीम ने महिला प्रसव कक्ष का भी निरीक्षण किया और गर्भवती महिलाओं के गर्भस्थ शिशु की धड़कन की जांच से संबंधित उपकरणों की जानकारी दी। -----------------

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