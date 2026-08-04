इमरजेंसी मरीजों का भी अब होगा ऑनलाइन पंजीकरण
सरकारी अस्पतालों में भव्या पोर्टल व आभा आईडी अनिवार्य इन फोटो 12 - छपरा सदर अस्पताल का इमरजेंसी में इलाज के लिए खड़े मरीजों की भीड़ छपरा, हमारे संवाददाता। जिले के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य...
सरकारी अस्पतालों में भव्या पोर्टल व आभा आईडी अनिवार्य मोबाइल पर सुरक्षित रहेगा पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड भव्या पोर्टल से डिजिटल होगी इलाज की पूरी प्रक्रिया, हर मरीज की बनेगी आभा आईडी अस्पतालों के बेड, डॉक्टरों की ड्यूटी और जांच सेवाएं भी होंगी ऑनलाइन फोटो 12 - छपरा सदर अस्पताल का इमरजेंसी में इलाज के लिए खड़े मरीजों की भीड़ छपरा, हमारे संवाददाता। जिले के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और मरीज-केंद्रित बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है।
नई व्यवस्था के लाभ
अब सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में आने वाले इमरजेंसी मरीजों का भी भव्या पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके साथ ही प्रत्येक मरीज की आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) आईडी बनाकर उसका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (ईएचआर) तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के अनुसार अब केवल ओपीडी ही नहीं, बल्कि इमरजेंसी, दुर्घटना और भर्ती मरीजों के उपचार की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से दर्ज होगी। अस्पताल में मरीज के पंजीकरण से लेकर चिकित्सकीय परामर्श, जांच, नर्सिंग वाइटल, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, दवा वितरण और डिस्चार्ज तक की सभी जानकारी भव्या पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इससे इलाज की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और तेज होगी।
मरीजों के लिए सुविधा
जिला स्वास्थ्य समिति के जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) अरविंद कुमार ने बताया कि प्रत्येक भर्ती मरीज की आभा आईडी बनाकर उसका डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि मरीज राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराएगा तो चिकित्सक उसके पूर्व उपचार, जांच रिपोर्ट, दवाओं और मेडिकल इतिहास को ऑनलाइन देख सकेंगे। इससे सटीक और त्वरित उपचार में मदद मिलेगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मरीजों को मेडिकल फाइल या पुराने पर्चे साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी। डॉक्टर की पर्ची, जांच रिपोर्ट, एक्स-रे और दवाओं का पूरा रिकॉर्ड मोबाइल पर सुरक्षित रहेगा, जिसे जरूरत पड़ने पर किसी भी पंजीकृत अस्पताल या चिकित्सक के साथ साझा किया जा सकेगा।
भव्या पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधाएँ
भव्या पोर्टल के माध्यम से अस्पतालों की व्यवस्थाएं भी ऑनलाइन अपडेट रहेंगी। जिला अस्पताल से लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक उपलब्ध बेड, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी रोस्टर तथा विशेषज्ञ डॉक्टरों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इससे मरीजों को पहले से यह जानकारी मिल सकेगी कि किस अस्पताल में कौन-सा विशेषज्ञ मौजूद है और कहां बेड उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ओपीडी में आने वाले सभी मरीजों की भी शत-प्रतिशत आभा आईडी बनाने का निर्देश दिया है। विभाग का मानना है कि इस पहल से कागजरहित स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा, मरीजों का समय बचेगा और भविष्य में टेली-कंसल्टेशन जैसी डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी अधिक प्रभावी ढंग से मिल सकेगा।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें