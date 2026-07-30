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डिजिटल शिक्षा को मिलेगी नई रफ्तार, दो मास्टर ट्रेनर तैयार करेंगे शिक्षकों को दक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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ले में अब डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। पीएमश्री, परिषदीय उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एव कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षकों को आईसीटी लैब, डिज

डिजिटल शिक्षा को मिलेगी नई रफ्तार, दो मास्टर ट्रेनर तैयार करेंगे शिक्षकों को दक्ष

आजमगढ़, संवाददाता। जिले में परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। पीएमश्री, परिषदीय उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्थापित आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी के प्रभावी संचालन के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए शासन ने जिले के दो शिक्षकों का चयन राज्यस्तरीय संदर्भदाता (मास्टर ट्रेनर) के रूप में किया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दोनों मास्टर ट्रेनर डायट एवं ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। जिले में वर्तमान में 150 आईसीटी लैब और करीब 500 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित हैं। इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से संबंधित विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को डिजिटल उपकरणों के संचालन में दक्ष बनाना तथा स्मार्ट क्लास के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करना है। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, ई-कंटेंट के उपयोग, तकनीक आधारित शिक्षण पद्धतियों और विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। इससे विद्यालयों में उपलब्ध डिजिटल संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। शासन ने कंपोजिट विद्यालय ईसापुर, फूलपुर के शिक्षक यशवंत कुमार तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरखपुरा खास के शिक्षक विनय कुमार पाठक का चयन राज्यस्तरीय संदर्भदाता (मास्टर ट्रेनर) के रूप में किया है। दोनों शिक्षक इन दिनों दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान, लखनऊ में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) तथा ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले के दो शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। इनके माध्यम से पीएमश्री, परिषदीय उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा विद्यालयों के शिक्षकों को आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास और डिजिटल संसाधनों के प्रभावी उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रशिक्षित शिक्षक डिजिटल संसाधनों का बेहतर उपयोग कर विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता, रुचि और सहभागिता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इससे परिषदीय विद्यालयों में तकनीक आधारित शिक्षण को नई गति मिलेगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

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