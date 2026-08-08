किशनगंज : डिजिटल क्रॉप सर्वे को लेकर दिया प्रशिक्षण

किशनगंज से अवधेश झा की रिपोर्ट शनिवार को संयुक्त कृषि भवन में डिजिटल क्रॉप

किशनगंज से अवधेश झा की रिपोर्ट शनिवार को संयुक्त कृषि भवन में डिजिटल क्रॉप सर्वे (डी सी एस) शारदीय 2026 के संबंध में प्रशिक्षण उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण की अध्यक्षता जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की गई। इस अवसर पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, उप परियोजना निदेशक, आत्मा, जिला डीसीएस नोडल पदाधिकारी-सह-बीज उत्पादन-सह-विपणन पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण की जानकारी जिला डीसीएस नोडल पदाधिकारी के द्वारा संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण के दौरान डीसीएस की वर्तमान प्रक्रिया एवं उसमें किए गए आवश्यक परिवर्तनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेष रूप से डीसीएस के अंतर्गत फसल सर्वेक्षण की प्रक्रिया, मोबाइल एप्लीकेशन के संचालन, आंकड़ों की प्रविष्टि एवं सत्यापन, सर्वेक्षण से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश तथा पूर्व की प्रक्रिया की तुलना में किए गए नए प्रावधानों, परिवर्तनों के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि परिवर्तित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करते समय किन-किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना है तथा डाटा की शुद्धता एवं समयबद्ध प्रविष्टि किस प्रकार सुनिश्चित की जानी है। प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की गई तथा उनकी शंकाओं का समाधान किया गया।

आवश्यक दिशा-निर्देश अंत में सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को डीसीएस कार्य को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं त्रुटिरहित ढंग से संपादित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। ‎

डिजिटल क्रॉप सर्वे का उद्देश्य उल्लेखनीय है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसानों की फसलों का सर्वेक्षण मोबाइल ऐप, जीपीएस, और उपग्रह (सेटेलाइट) तकनीक की मदद से डिजिटल रूप में किया जाता है। इसका उद्देश्य: खेत में बोई गई फसल का सही रिकॉर्ड तैयार करना, सरकारी योजनाओं का लाभ सही किसान तक पहुँचाना, फसल बीमा और मुआवज़ा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और फसल उत्पादन का सटीक अनुमान लगाना है।