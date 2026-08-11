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समय सीमा में पूरा करें डिजिटल क्रॉप सर्वे: डीएओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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जिला कृषि कार्यालय सभागार में आयोजित हुआ एक दिवसीय प्रशिक्षण... शारदीय खरीफ 2026 में डिजिटल क्रॉप सर्वे के सफल कार्यान्वयन के लिए मंगलवार को जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्र

समय सीमा में पूरा करें डिजिटल क्रॉप सर्वे: डीएओ

सिंघौल, निज संवाददाता। शारदीय खरीफ 2026 में डिजिटल क्रॉप सर्वे के सफल कार्यान्वयन के लिए मंगलवार को जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला कृषि कार्यालय सभागार में आयोजित किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला के सभी अनुमंडल के 18 प्रखंडों के प्रशिक्षणार्थियों को एग्रीस्टैक परियोजना अन्तर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिला उद्यान पदाधिकारी, उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण), सहायक निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण सह मास्टर ट्रैनर एवं सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक उपस्थित हुए। प्रशिक्षण में डिजिटल क्रॉप सर्वे के संशोधित कार्यप्रणाली, नवीन प्रावधान, फसल सर्वेक्षण प्रक्रिया, मोबाईल एप्पलीकेशन, डाटा प्रविष्ट एवं सत्यापन के संबंध में जानकारी दी गयी तथा प्रतिभागियों के समस्याओं का समाधान किया गया।

कार्यक्रम के अंत में सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कृषि कर्मी को निदेशित किया गया कि शारदीय खरीफ 2026 के कार्यों का निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण, शुद्ध एवं त्रुटि रहित ढंग से निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगें। सर्वेक्षण कार्य के दौरान निर्धारित दिशा निर्देश एवं संशोधित प्रक्रिया का अनिवार्य रुप से पालन करेंगें। इस सर्वे के माध्यम से खरीफ सीजन में हुए आच्छादन का वास्तविक आकलन किया जाएगा। रिपोर्टर:केके सिंह

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