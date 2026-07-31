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टैबलेट की डिजिटल ऑडिट से खुलेगी शिक्षकों की पोल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को दिए गए टैबलेट की डिजिटल ऑडिट की जाएगी। शिकायतें आ रही हैं कि शिक्षक इन टैबलेट का उपयोग शिक्षा के बजाय व्यक्तिगत मनोरंजन में कर रहे हैं। विद्यालय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे टैबलेट के उपयोग डेटा की जांच करें।

टैबलेट की डिजिटल ऑडिट से खुलेगी शिक्षकों की पोल

फतेहपुर। दोआबा के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन हाजिरी के लिए दिए गए टैबलेट अब विभागीय रडार पर हैं। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कई शिक्षक इस सरकारी डिवाइस का उपयोग बच्चों को पढ़ाने के बजाय निजी मनोरंजन, सोशल मीडिया और अन्य गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में कर रहे हैं।

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टैबलेट की डिजिटल ऑडिट

इस पर विभागीय अधिकारियों के स्तर से अब इन टैबलेट की डिजिटल ऑडिट कराया जाएगा। शासन के निर्देशों के अनुसार विद्यालय के अधिकारी अब एमडीएम और डिजिटल हाजिरी के साथ पढ़ाई का ऑडिट करेंगे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम टैबलेट के यूसेज डेटा की जांच करेगी। इससे यह साफ पता चल जाएगा कि शिक्षक ने पूरे दिन में टैबलेट को कितनी देर ऑन रखा, किस शैक्षणिक ऐप (जैसे दीक्षा या निपुण ऐप) का उपयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए किया और कितना समय अन्य गतिविधियों में बिताया गया। जनपद में 4204 शिक्षकों को सीयूजी सिम कार्ड और इंटरनेट डेटा के साथ टैबलेट इस उद्देश्य से वितरित किए थे, ताकि वे डिजीटल से जुड़कर स्मार्ट क्लास चला सकें और बच्चों को विजुअल कंटेंट दिखा सकें, जिससे बच्चे को उक्त पाठ समझ में आ जाए। और रियल-टाइम पर मिड-डे मील व छात्र उपस्थिति दर्ज कर सकें।

गड़बड़ी पर मिलेगी प्रतिकूल प्रविष्टि

महानिदेशक स्कूल शिक्षा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे स्कूलों के औचक निरीक्षण के दौरान शिक्षकों के टैबलेट को भौतिक रूप से चेक करें। डिवाइस की लॉग फाइल्स और ऐप स्क्रीन टाइम की समय-समय पर मॉनिटरिंग की जाएगी। यदि जांच में किसी शिक्षक के टैबलेट का उपयोग तय गाइड लाइंस के बाहर पाया जाता है, या डिवाइस के साथ किसी भी तरह की तकनीकी छेड़छाड़ (जैसे विभागीय ऐप्स को अन इंस्टॉल करना या अनधिकृत ऐप डाउनलोड करना) मिलती है, तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी।

शिक्षकों के टैबलेट की स्थिति

कोट........

पूर्व में परिषदीय शिक्षकों को दो चरणों में 4204 टैबलेट वितरित किए गए थे। शिक्षकों द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। एमडीएम रिपोर्ट, प्रेरणा पोर्टल सम्बंधी कार्य शिक्षक कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान टैबलेट भी चेक किए जाते हैं।

-अशोक त्रिपाठी, डीसी

सामान्य प्रश्न

शिक्षकों को टैबलेट क्यों दिए गए थे?
शिक्षकों को टैबलेट इस उद्देश्य से दिए गए थे, ताकि वे डिजीटल से जुड़कर स्मार्ट क्लास चला सकें और बच्चों को विजुअल कंटेंट दिखा सकें।
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