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डीआईजी पहुंचे कसया, सिपाहियों की करतूत की विस्तार से ली जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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पडरौना, निज संवाददाता।सिपाहियों की करतूत सामने आने पर डीआईजी गोरखपुर शिवमुनि चनप्पा बुधवार की देर शाम कसया थाने पहुंचे। उन्होंने थाने में पुलिस अधि

डीआईजी पहुंचे कसया, सिपाहियों की करतूत की विस्तार से ली जानकारी

पडरौना, निज संवाददाता।

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पुलिस अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करना

सिपाहियों की करतूत सामने आने पर डीआईजी गोरखपुर शिवमुनि चनप्पा बुधवार की देर शाम कसया थाने पहुंचे। उन्होंने थाने में पुलिस अधिकारियों से पूरे घटना क्रम के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने एसपी कुशीनगर को दोनों सिपाहियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया।

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पुलिस कर्मियों की तैनाती का निरीक्षण

डीआईजी गोरखपुर देर शाम साढे पांच बजे कसया थाने पहुंचे। उन्होंने एसपी केशव कुमार व एएसपी सिद्धार्थ वर्मा से घटना की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने दोनों सिपाहियों की तैनाती के बारे में जानकारी हासिल की। सीओ सदर राकेश प्रताप सिंह व सीओ कसया डॉ अजय कुमार सिंह ने बताया कि सिपाही महेंद्र 2019 बैच तथा उमाशंकर 2016 बैच का सिपाही है। कसया थाने में महेंद्र की तैनाती वर्ष 2023 से व उमाशंकर की तैनाती वर्ष 2024 से है। डीआईजी गोरखपुर ने कसया थाने में पुलिस कर्मियों के तैनाती रजिस्टर, मिशन शक्ति रजिस्टर, साइबर हेल्प डेस्क रजिस्टर, जन सुनवाई रजिस्टर आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने दो घंटे तक पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की। दोषी सिपाहियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा बर्खास्तगी की कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस के अधिकारियों को जीरो टालरेंस की नीति पर काम करना होगा। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने खुरपाती सिपाहियों को चिह्नित करने का भी आदेश दिया। थानेदार इत्यानंद पांडेय को प्रत्येक सिपाही की गतिविधियों पर हमेशा नजर रखने का आदेश दिया। देर शाम साढे सात बजे कसया थाने से गोरखपुर के लिए रवाना हुए।

पीड़िता का बयान लेने की प्रक्रिया

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सीओ ने पीड़िता का लिया बयान

पडरौना। सीओ सदर राकेश प्रताप सिंह को एसपी केशव कुमार ने इस मामले में जांच अधिकारी नामित किया है। पुलिस मामले में त्वरित कार्रवाई कर रही है। एसपी के आदेश पर सीओ सदर बुधवार को कसया थाने पहुंचे थे। उन्होंने जेल भेजे जाने से पहले दागी सिपाहियों से पूछताछ की। दोपहर बाद पीड़िता को थाने बुला कर बयान दर्ज किया। पीड़िता डरी हुई थी। सीओ ने पीड़िता का हौसला बढाते हुए दर्ज कराए गए मुकदमे में निडर होकर बयान दर्ज कराने के प्रेरित किया।

सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई

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कोट-

ब्यूटीपार्लर संचालिका की शिकायत पर कसया थाने में तैनात दोनों सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। केस दर्ज करा कर दोनों जेल भेज दिया गया है। डीआईजी गोरखपुर देर शाम कसया थाने पहुंचे थे। उन्होंने पूरे मामले की विस्तार से जानकारी ली। दोषी सिपाहियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये।

-केशव कुमार, एसपी कुशीनगर

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डीआईजी गोरखपुर ने किस थाने का दौरा किया?
डीआईजी गोरखपुर ने कसया थाने का दौरा किया।
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