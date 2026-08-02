सड़कों पर शीशे के टुकड़े और कंकड़ ने बढाई मुश्किल
मुजफ्फरपुर में कांवरियों का बाबा गरीबनाथ मंदिर तक सफर कठिन हो गया है। तेज धूप और टूटी सड़कों के कारण कांवरियों को काफी परेशानी हो रही है। वैशाली जिले के बिठौली गांव के जत्थे के सदस्यों ने जिला प्रशासन से सड़कों से कंकड़ और शीशे को हटाने की अपील की है।
मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पहलेजा से पैदल बाबा गरीबनाथ मंदिर आ रहे कांवरियों का इस बार का सफर मुश्किल भरा है। शनिवार को पूरे दिन तेज धूप के कारण कांवरियों ने वैशाली जिले में समय गुजारा। दोपहर बाद जब मौसम कुछ ठीक होने पर आगे बढ़े तो सड़क पर बिखरे शीशे के टुकड़े और कंकड़-पत्थर ने उनकी परेशानी बढ़ा दी।वैशाली के बिठौली गांव के दस लोगों के जत्थे में शामिल राघो महतो ने बताया कि कांवरिया पथ पर जगह-जगह टूटी सड़क और कंकड़ से चलने में काफी कठिनाई हो रही है। गाड़ियों का टूटा शीशा भी सड़क पर बिखरा हुआ है, जो पांव में चुभ रहा है।
जत्थे में शामिल माला देवी, वीणा देवी ने बताया कि जिला प्रशासन को कम से कम सड़कों से कंकड़ और शीशे के टुकड़े को हटवा देनी चाहिए। रात्रि में आने वाले कांवरियों को चलने में काफी परेशानी हो रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें