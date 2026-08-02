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सड़कों पर शीशे के टुकड़े और कंकड़ ने बढाई मुश्किल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में कांवरियों का बाबा गरीबनाथ मंदिर तक सफर कठिन हो गया है। तेज धूप और टूटी सड़कों के कारण कांवरियों को काफी परेशानी हो रही है। वैशाली जिले के बिठौली गांव के जत्थे के सदस्यों ने जिला प्रशासन से सड़कों से कंकड़ और शीशे को हटाने की अपील की है।

सड़कों पर शीशे के टुकड़े और कंकड़ ने बढाई मुश्किल

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पहलेजा से पैदल बाबा गरीबनाथ मंदिर आ रहे कांवरियों का इस बार का सफर मुश्किल भरा है। शनिवार को पूरे दिन तेज धूप के कारण कांवरियों ने वैशाली जिले में समय गुजारा। दोपहर बाद जब मौसम कुछ ठीक होने पर आगे बढ़े तो सड़क पर बिखरे शीशे के टुकड़े और कंकड़-पत्थर ने उनकी परेशानी बढ़ा दी।वैशाली के बिठौली गांव के दस लोगों के जत्थे में शामिल राघो महतो ने बताया कि कांवरिया पथ पर जगह-जगह टूटी सड़क और कंकड़ से चलने में काफी कठिनाई हो रही है। गाड़ियों का टूटा शीशा भी सड़क पर बिखरा हुआ है, जो पांव में चुभ रहा है।

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जत्थे में शामिल माला देवी, वीणा देवी ने बताया कि जिला प्रशासन को कम से कम सड़कों से कंकड़ और शीशे के टुकड़े को हटवा देनी चाहिए। रात्रि में आने वाले कांवरियों को चलने में काफी परेशानी हो रही है।

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