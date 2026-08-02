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मुठभेड़ में दो गोतस्कर के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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संबंधित फोटो हिन्दुस्तान अमरोहा ग्रुप पर उपलब्ध हैं। जोया। डिडौली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान

मुठभेड़ में दो गोतस्कर के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

डिडौली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोवध के मामले में वांछित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाब में पुलिस की कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, पशु काटने के औजार व रस्सी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर डिडौली पुलिस शनिवार देर रात चौबरिया कमालपुर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान गोवध मामले में वांछित ताहिर पुत्र गफ्फार और फैजान पुत्र मुशाहिद बाइक से आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो दोनों ने खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर अवैध तमंचों से फायरिंग शुरू कर दी।

आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ताहिर के बाएं पैर और फैजान के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक अगस्त को जोया के मोहल्ला इकबाल नगर के पास जंगल में एक गोवंशीय पशु की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध 315 बोर तमंचे, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त बाइक, पशु काटने के औजार और एक रस्सी बरामद की है। एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि घायल आरोपियों का उपचार कराया जा रहा है। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

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