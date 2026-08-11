सभी प्रखंडों में खुलेगा महिला पॉली क्लीनिक: डॉ. रमन
चक्रधरपुर में दी पार्क रैन हॉस्पिटल द्वारा महिला पॉली क्लिनिक खोले जाएंगे, जहां महिलाओं का इलाज किया जाएगा। डॉ. रमन ने बताया कि सभी चिकित्सक और कर्मचारी महिलाएं होंगी, जिससे महिलाएं अपनी समस्याएं अधिक सहजता से शेयर कर सकेंगी। यह पहल महिला स्वास्थ्य में जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
चक्रधरपुर, संवाददाता। जागरूकता के अभाव में ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती है। इसलिए दी पार्क रैन हॉस्पिटल द्वारा पोड़ाहाट अनुमंडल के सभी प्रखंड में विशेष महिला पॉली क्लीनिक खोली जाएगी , जहां महिलाओं का इलाज किया जायेगा। उक्त बातें दी पार्क रैन हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. रमन ने दी। उन्होंने कहा कि महिला पॉली क्लीनिक में चिकित्सक से लेकर सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी, जिससे महिलाएं आसानी से बीमारी के बारे में उन्हें अपनी परेशानी साझा कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में महिलाएं समय पर अपना इलाज नहीं करवा पाती हैं जिससे बाद में परेशानी बढ़ जाती है।
उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत सोनुवा प्रखंड से होगी। उन्होंने कहा कि दी पार्क रैन अस्पताल द्वारा रमन हेल्थ एंड वेल्थ फाउंडेशन की स्थापना की गई है, जिसके जरिए जरूरतमंद और गरीब तबके के मरीजों को सहयोग किया जायेगा। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन के सहयोग से जरूरत पड़ी तो गरीब मरीजों का नि:शुल्क इलाज भी किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि अस्पताल द्वारा वन कार्ड कम्प्लीट केयर की शुरुआत के बारे में जानकाारी दी गई। मौके पर डॉ. नेहा श्री ने कहा कि दी पार्क रैन अस्पताल में पिछले आठ माह में करीब एक हजार से अधिक मरीजों का इलाज किया गया है, जिसमें कई क्रिटिकल मरीज भी शामिल हैं। इस दौरान अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान अस्पताल के अन्य चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे।
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