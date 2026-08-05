सीबीएसई नॉर्थ जोन बॉक्सिंग में धीरेंद्र कोरंगा ने जीता स्वर्ण
कपकोट के कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल के छात्र धीरेंद्र कोरंगा ने देहरादून में आयोजित सीबीएसई नॉर्थ ज़ोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अंडर-14 वर्ग में, उन्होंने डॉन बॉस्को स्कूल के खिलाड़ी को हराकर खिताब अपने नाम किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बधाई दी और कोच ने सफलता का श्रेय अनुशासन को दिया।
कपकोट, संवाददाता। देहरादून के सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, ब्रह्मनवाला में 28 जुलाई से एक अगस्त तक आयोजित सीबीएसई नॉर्थ ज़ोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल, कपकोट के छात्र धीरेंद्र कोरंगा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। अंडर-14 बालक वर्ग के फाइनल मुकाबले में धीरेंद्र ने डॉन बॉस्को स्कूल, पिथौरागढ़ के खिलाड़ी कृतार्थ मखोलिया को हराकर खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में उत्तराखंड सहित नॉर्थ ज़ोन के विभिन्न राज्यों के विद्यालयों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। धीरेंद्र की इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलेश उपाध्याय ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। बॉक्सिंग कोच कमल सिंह नगरकोटी ने उनकी सफलता का श्रेय नियमित अभ्यास, अनुशासन और दृढ़ संकल्प को दिया।
इस उपलब्धि से विद्यालय के साथ ही जनपद बागेश्वर का भी गौरव बढ़ा है।
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