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दून में अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन व क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए प्रशासन की मुहिम तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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फोटो-देहरादून में दलहन उत्पादन को बढ़ाने को क्लस्टर आधारित माइक्रोप्लानिंग पर जोर -किसानों को

दून में अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन व क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए प्रशासन की मुहिम तेज

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। जनपद में अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन व क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए प्रशासन योजना तैयार कर रहा है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने माइक्रोप्लानिंग के तहत क्लस्टर चिन्हित करने के निर्देश दिए।

उत्पादन वृद्धि के उपाय

डीएम डॉ. आशीष चौहान ने दलहनों में आत्मनिर्भरता और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्रीस्टैक योजना को धरातल पर उतारने कलेक्ट्रेट में बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन व क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए तुरंत माइक्रोप्लानिंग के तहत क्लस्टर चिन्हित किए जाएं। डीएम ने कृषि सेवाओं को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए किसानों व उनकी कृषि भूमि के आंकड़ों को डिजिटल रूप में व्यवस्थित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को उन्नत बीज वितरण, बीज उत्पादन और आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देकर दलहन का रकबा बढ़ाया जाए। दलहन उत्पादन को गति देने के लिए जिलाधिकारी ने इंटर-क्रॉपिंग और बंजर भूमि को उपयोग में लाने के निर्देश दिए। कहा कि किसानों को गन्ने की पंक्तियों के बीच खाली पड़ी जगह में दालों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जो कृषि भूमि बिना उपयोग के खाली छूटी है, उसे तैयार कर दलहन उत्पादन का क्षेत्रफल विस्तार किया जाए। धान-गेहूं के पारंपरिक फसल चक्र के बीच दलहन को शामिल करें। डीएम ने कहा कि इससे मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता भी बढ़ेगी और किसानों को अच्छे उत्पादन के साथ अधिक लाभ प्राप्त होगा।

कृषि अधिकारी की जानकारी

दालों का क्षेत्रफल व उत्पादन बढ़ेगा: राणा मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र राणा ने बताया कि उड़द वर्तमान में 470 हेक्टेयर क्षेत्रफल से 274 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। वर्ष 2030-31 तक इसका क्षेत्रफल बढ़ाकर 754 हेक्टेयर और उत्पादन लक्ष्य 765 एमटी रखा गया है। वर्तमान में अरहर 286 हेक्टेयर क्षेत्रफल से 367 एमटी उत्पादन हो रहा है। इसे बढ़ाकर 457 हेक्टेयर और उत्पादन लक्ष्य 686 एमटी तय किया गया है। मसूर 242 हेक्टेयर क्षेत्रफल से 146 एमटी उत्पादन हो रहा है। इसे बढ़ाकर 427 हेक्टेयर और उत्पादन लक्ष्य 453 एमटी निर्धारित किया गया है। बैठक में एडीएम स्मृता परमार, मुख्य उद्यान अधिकारी डीके तिवारी सहित वर्चुअल माध्यम से अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डीएम ने कौन से फसलों के लिए माइक्रोप्लानिंग के तहत क्लस्टर चिन्हित करने के निर्देश दिए?
डीएम ने अरहर, उड़द और मसूर के लिए माइक्रोप्लानिंग के तहत क्लस्टर चिन्हित करने के निर्देश दिए।
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