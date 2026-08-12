छात्रों के मुद्दों पर राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं: प्रधान
पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, आरोप लगाते हुए कि वे संसद में छात्र मुद्दों पर चर्चा के बजाय झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ युवा उम्मीदवारों पर पुलिस की कार्रवाई का भी उल्लेख किया और कांग्रेस के दृष्टिकोण की आलोचना की।
पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद में छात्रों के मुद्दों पर चर्चा में शामिल होने के बजाय घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। उनके पास तथ्यों की कमी है। प्रधान ने युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर राहुल के दोहरे रवैये की भी आलोचना की। उन्होंने झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध कर रहे नौकरी के उम्मीदवारों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया, जहां कांग्रेस जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में साझेदार है।पूर्व
शिक्षा मंत्री ने एक्स पर लिखा कि लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस का नजरिया भी चुनिंदा है। जहां उनकी सत्ता है, वहां युवाओं के खिलाफ हिंसा होती है। और जहां उन्हें अपनी राजनीति चमकाने की जरूरत होती है, वहां झूठ और हंगामा होता है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश ने झारखंड में छात्रों पर हुई बर्बरता देखी है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी, जो आमतौर पर हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज क्यों चुप हैं?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें