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चोरी की कार लेकर कांवड़ पटरी में घुसे युवक, कांवड़ियों ने पकड़कर पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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देहरादून के पटेलनगर से एक चोरी की कार में जा रहे युवकों को कांवड़ियों ने पकड़ लिया। कांवड़ियों ने उनकी जमकर पिटाई की और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है और अन्य की तलाश जारी है। यह कार पटेलनगर से चोरी हुई थी।

चोरी की कार लेकर कांवड़ पटरी में घुसे युवक, कांवड़ियों ने पकड़कर पीटा

देहरादून के पटेलनगर क्षेत्र से चोरी की गई कार लेकर कांवड़ पटरी में घुसे युवकों को कांवड़ियों ने पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बुधवार को तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर देहरादून पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार, आरोपी चोरी की कार लेकर हरिद्वार पहुंचे थे। शंकराचार्य चौक के पास पुलिस की चेकिंग देखकर उन्होंने कार को बचाने के प्रयास में कांवड़ पटरी की ओर मोड़ दिया। कांवड़ पटरी पर संदिग्ध गतिविधि देख कांवड़ियों ने कार को रोक लिया और युवकों की पिटाई कर दी।

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इसी दौरान किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।सूचना पर कनखल पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को भीड़ से सुरक्षित निकालकर हिरासत में लिया। जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए। आरोपी की पहचान शेखर सोनकर, निवासी जमापुर कलां, कनखल के रूप में हुई। पुलिस ने उसे आगे की कार्रवाई के लिए देहरादून पुलिस के हवाले कर दिया है। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार देहरादून के पटेलनगर क्षेत्र से चोरी हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।

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