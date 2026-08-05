प्रखंड कार्यालय में दैनिक वेतन कर्मियों ने लगाई वेतन की गुहार
धनबाद जिले के सभी प्रखण्डों में कार्यरत कम्प्यूटर सहायक, चालक, और अन्य कर्मियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर 18 से 24 माह के बकाया मानदेय का भुगतान मांग की है। लंबे समय से विलंब के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है।
धनबाद जिले के सभी प्रखण्डों में दैनिक, आउटसोर्स और और अनुबंध पर कार्यरत कम्प्यूटर सहायक और ऑपरेटर, चालक, रात्रि प्रहरी, एवं अन्य कर्मियों ने उपायुक्त, धनबाद को ज्ञापन सौंपकर 18 से 24 माह के बकाया मानदेय का भुगतान करने की मांग की। बुधवार को समाहरणालय पहुंचे कर्मियों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से प्रखण्ड कार्यालयों में मैया सम्मान योजना, पीएम आवास योजना, अबुआ आवास योजना, जनगणना, निर्वाचन एवं अन्य सरकारी कार्यों को पूरा करने में अपना समय दे रहे हैं। कर्मियों ने बताया कि कम्प्यूटर सहायक और ऑपरेटर को पूर्व में ₹10,500 मानदेय मिलता था जिसे बढ़ाकर 14,800 किया गया।
वहीं चालक और एमटीएस को 9105 रुपए मानदेय मिल रहा है। लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी राइडर सिक्यूरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रत्येक कर्मचारी से सर्विस प्रोवाइडर सर्विस चार्ज के रूप में 300 और 18 प्रतिशत जीएसटी कटौती की जा रही है। इसी वजह से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 5-6 महीने का मानदेय भुगतान में विलंब होता है। बकाया मानदेय के कारण कर्मियों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई एवं कर्ज का बोझ बढ़ गया है। कर्मियों ने ज्ञापन में कहा कि "अब तो परिवार सहित भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
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