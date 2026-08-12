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पति, सास, ससुर व ननद के खिलाफ मारपीट की एफआईआर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद की मृदिमा प्रियदर्शिनी ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने शादी के समय अपने पिता द्वारा दिए गए दहेज के अलावा और पैसे की मांग से परेशान होकर पुलिस में शिकायत की। मामले की जांच हो रही है।

पति, सास, ससुर व ननद के खिलाफ मारपीट की एफआईआर

धनबाद, मुख्य संवाददाता। धनबाद थाना क्षेत्र के न्यू विशुनपुर बाबूडीह निवासी अनिल कुमार की पुत्री मृदिमा प्रियदर्शिनी ने अपने पति, ससुर, सास और ननद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृदिमा प्रियदर्शिनी ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया कि उनका विवाह 25 अप्रैल 2024 को बिहार के औरंगाबाद सोनवर्षा निवासी श्रीकांत कुमार के साथ हुआ था। शादी के समय उनके पिता अनिल कुमार ने करीब 12 लाख रुपए नकद, फ्रीज, टीवी और पलंग सहित शादी का पूरा सामान दिया था।

शादी के कुछ समय बाद से ही पति श्रीकांत कुमार, ससुर राजाराम पासवान, सास हीरामाणि देवी और ननद निधि कुमारी दहेज के रूप में और पांच लाख रुपए लाने का दबाव बनाने लगे, नहीं देने पर ससुराल वालों ने कई बार उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। 27 जुलाई की सुबह खाना बनाने के दौरान पति और सास ने मिलकर उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें काफी चोटें आईं।

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