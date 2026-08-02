बीबीएमकेयू के एकेडमिक भवन के सभी फ्लोर होंगे सोलर लाइट से रोशन
बीबीएमकेयू का एकेडमिक भवन जल्द ही सोलर लाइट से रोशन होगा। कुलपति प्रो. राम कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में एल-वन एजेंसी का चयन किया गया। वर्तमान में केवल ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर सोलर लाइट उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय में बिजली आपूर्ति संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान भी किया जाएगा।
धनबाद, प्रमुख संवाददाता। बीबीएमकेयू के एकेडमिक भवन के सभी फ्लोर जल्द ही सोलर लाइट से रोशन होंगे। शनिवार को कुलपति प्रो. राम कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई विश्वविद्यालय की परचेज कमेटी की बैठक में इस कार्य के लिए एल-वन एजेंसी का चयन किया गया। वर्तमान में भवन के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर ही सोलर लाइट की सुविधा उपलब्ध है। शेष छह फ्लोर पर कनेक्शन का कार्य कराया जाना है। बैठक में विश्वविद्यालय परिसर में बिजली आपूर्ति और सप्लाई लाइन से जुड़ी समस्याओं के स्थायी समाधान पर भी फैसला लिया गया। इसके लिए भी एल-वन एजेंसी का चयन किया गया है, जो चेंजओवर सिस्टम स्थापित करने के साथ तकनीकी खामियों को दूर करेगी ताकि परिसर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।परचेज
कमेटी ने विश्वविद्यालय की आउटसोर्सिंग एजेंसी के लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय लिया। वित्त सलाहकार की आपत्ति के बाद यह फैसला लिया गया। उन्होंने पहले सभी कॉलेजों में आवश्यक मैनपावर का आकलन कराने का सुझाव दिया। साथ ही झारखंड यूनिवर्सिटी एक्ट के नए प्रावधानों के तहत परचेज कमेटी का पुनर्गठन किया गया। कुलसचिव इसके स्थायी सदस्य होंगे। बीआईटी सिंदरी के प्रो घनश्याम को विशेषज्ञ सदस्य नामित किया गया है।
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