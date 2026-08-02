बीबीएमकेयू के एकेडमिक भवन के सभी फ्लोर होंगे सोलर लाइट से रोशन

धनबाद, प्रमुख संवाददाता। बीबीएमकेयू के एकेडमिक भवन के सभी फ्लोर जल्द ही सोलर लाइट से रोशन होंगे। शनिवार को कुलपति प्रो. राम कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई विश्वविद्यालय की परचेज कमेटी की बैठक में इस कार्य के लिए एल-वन एजेंसी का चयन किया गया। वर्तमान में भवन के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर ही सोलर लाइट की सुविधा उपलब्ध है। शेष छह फ्लोर पर कनेक्शन का कार्य कराया जाना है। बैठक में विश्वविद्यालय परिसर में बिजली आपूर्ति और सप्लाई लाइन से जुड़ी समस्याओं के स्थायी समाधान पर भी फैसला लिया गया। इसके लिए भी एल-वन एजेंसी का चयन किया गया है, जो चेंजओवर सिस्टम स्थापित करने के साथ तकनीकी खामियों को दूर करेगी ताकि परिसर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।परचेज