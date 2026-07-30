शिक्षक पुरस्कार के लिए तीन शिक्षकों की अनुशंसा
धनबाद के तीन शिक्षकों को राज्य मुख्यालय से शिक्षक पुरस्कार के लिए अनुशंसा मिली है। चयन समिति ने छह में से तीन शिक्षकों का चयन किया। इनमें संतोष कुमार आनंद, मुनमुन भट्टाचार्जी और रीता प्रसाद शामिल हैं। अब राज्यस्तरीय चयन समिति इन शिक्षकों की स्क्रूटनी करेगी।
धनबाद, मुख्य संवाददाता। जिलास्तरीय चयन समिति ने शिक्षक पुरस्कार के लिए धनबाद के तीन शिक्षकों की राज्य मुख्यालय से अनुशंसा की है। शिक्षक पुरस्कार के लिए छह शिक्षकों ने आवेदन किए थे, जिनमें से पांच शिक्षक जिलास्तरीय चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। चयन समिति में शामिल डीईओ अभिषेक झा, आरईओ अमित कुमार व प्लस टू धनबाद स्कूल के हेडमास्टर राजेश कुमार ने तीन शिक्षकों का चयन कर अनुशंसा की है। इनमें टुंडी के कटनिया के उत्क्रमित उच्च विद्यालय ओझाडीह के शिक्षक संतोष कुमार आनंद, मध्य विद्यालय बरमसिया की सहायक शिक्षिका-सह-प्रभारी प्रधानाध्यापक मुनमुन भट्टाचार्जी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय भालगोड़ा की सहायक शिक्षिका-सह-प्रभारी प्रधानाध्यापक रीता प्रसाद शामिल हैं।
अब राज्यस्तरीय चयन समिति प्रत्येक जिले से अनुशंसित शिक्षक अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी करेगी। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2026 के लिए राज्य से चयनित शिक्षकों के चयन की अनुशंसा की जाएगी।
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