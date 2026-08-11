सीबीएसई ईस्ट ज़ोन जूडो में हीरक शाखा ने लहराया परचम
धनबाद पब्लिक स्कूल के छात्रों ने सीबीएसई ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, कुल 8 पदक जीते। अंशिका सिंह ने अंडर-19 वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि लक्ष्मी कुमारी और नायरा ने रजत पदक जीते। स्कूल ने अंडर-14 वर्ग में ओवरऑल रनर-अप की ट्रॉफी जीती।
धनबाद, मुख्य संवाददाता। सीबीएसई ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप में हीरक ब्रांच धनबाद पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं ने जिले का नाम रोशन किया है। प्रयागराज के गुरुकुल मोंटेसरी स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में स्कूल के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कुल 8 पदकों पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही विद्यालय ने अंडर-14 वर्ग में ओवरऑल रनर-अप की ट्रॉफी जीती। सोमवार को स्कूल में विजेता बच्चों का स्वागत किया गया। प्रतियोगिता में अंडर-19 वर्ग में स्कूल की अंशिका सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। लक्ष्मी कुमारी (अंडर-19) और नायरा (अंडर-14) ने बेहतरीन दांव-पेच दिखाते हुए रजत पदक अपने नाम किए। कांस्य पदक जीतने वालों में संजना कुमारी (अंडर-11), आरोही राय (अंडर-11), खुशी कुमारी (अंडर-14), श्रुति सेन (अंडर-14) तथा प्रिया कुमारी (अंडर-19) शामिल हैं।सभी
ने अपनी-अपनी श्रेणी में शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रभाष कुमार डोकानिया और सचिव आलोक चौधरी ने सभी विजेता छात्राओं को सम्मानित किया।
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