सीबीएसई ईस्ट ज़ोन जूडो में हीरक शाखा ने लहराया परचम

धनबाद, मुख्य संवाददाता। सीबीएसई ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप में हीरक ब्रांच धनबाद पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं ने जिले का नाम रोशन किया है। प्रयागराज के गुरुकुल मोंटेसरी स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में स्कूल के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कुल 8 पदकों पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही विद्यालय ने अंडर-14 वर्ग में ओवरऑल रनर-अप की ट्रॉफी जीती। सोमवार को स्कूल में विजेता बच्चों का स्वागत किया गया। प्रतियोगिता में अंडर-19 वर्ग में स्कूल की अंशिका सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। लक्ष्मी कुमारी (अंडर-19) और नायरा (अंडर-14) ने बेहतरीन दांव-पेच दिखाते हुए रजत पदक अपने नाम किए। कांस्य पदक जीतने वालों में संजना कुमारी (अंडर-11), आरोही राय (अंडर-11), खुशी कुमारी (अंडर-14), श्रुति सेन (अंडर-14) तथा प्रिया कुमारी (अंडर-19) शामिल हैं।सभी