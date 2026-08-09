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प्रथम चरण में 750 छात्रों की चयन सूची जारी करने की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद जिले के मान्यता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी, प्रेप और क्लास वन के लिए बीपीएल नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। डीएसई कार्यालय ने 750 बच्चों की चयन सूची जारी करने की तैयारी की है। ऑनलाइन आवेदन में धोखाधड़ी की शिकायतें मिली हैं, जिसके चलते 150 से अधिक आवेदन रद्द किए गए हैं।

प्रथम चरण में 750 छात्रों की चयन सूची जारी करने की तैयारी

धनबाद, मुख्य संवाददाता। जिले के मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों में नर्सरी, प्रेप व क्लास वन में बीपीएल नामांकन के लिए स्क्रूटनी, सत्यापन समेत अन्य प्रक्रियाधीन है। डीएसई कार्यालय सह आरटीई सेल में प्रथम चरण में लगभग 750 बच्चों की पहली चयन सूची जारी करने की तैयारी चल ही है। डीएसई शालिनी डुंगडुंग स्वयं सक्रिय हैं। संभावना है कि डीसी से अनुमति लेकर जल्द ही पहली चयन सूची जारी कर दी जाएगी। उसके बाद दूसरी चयन सूची जारी हो। एप की तकनीकी गड़बड़ी के कारण सभी अभिभावकों के घर से लेकर स्कूल तक की दूरी की जांच नहीं हो पाई है। बताते चलें कि जिले के 83 आरटीई मान्यता प्राप्त स्कूलों में बीपीएल नामांकन के लिए 1552 सीटें घोषित हैं।

इन सीटों के लिए 18 सौ बच्चों का ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऑनलाइन आवेदन में कई अभिभावकों ने फर्जीवाड़ा किया है। आय प्रमाणपत्र में छेड़छाड़ कर आवेदन किया गया है। कई अभिभावकों ने पिछले साल भी अपने बच्चे के लिए आवेदन किया था। उन्हीं अभिभावकों की ओर से बच्चे का नाम बदलकर इस साल फिर आवेदन कर दिया गया है। चर्चा है कि अब तक 150 से अधिक आवेदनों को रद्द किया जा चुका है। चालू सत्र के चार महीना बीत चुका है। इस कारण प्रथम चरण की चयन सूची जल्द जारी हो जाएगी।

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