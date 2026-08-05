ट्रेन में चोर गिरोह से यात्री दहशत में, नवविवाहिता का सामान बचा
धनबाद-सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्रियों के सामान की चोरी करने वाले गिरोह की सक्रियता बढ़ गई है। मंगलवार को एक नवविवाहिता का कीमती सामान चोरी होते-होते बचा। संदिग्ध युवक ट्रेन से भाग गए और यात्रियों ने आरपीएफ से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
धनबाद-सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस में सूटकेस और बैग से नगदी, जेवरात व अन्य सामान चोरी करने वाले गिरोह की सक्रियता से यात्रियों में दहशत बढ़ गई है। मंगलवार को एक नवविवाहिता महिला यात्री का कीमती सामान चोरी होने से बाल-बाल बच गया। घटना के बाद कोच में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई और संदिग्ध युवक मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार, नवविवाहिता सुनीता कुमारी अपने रिश्तेदार के साथ ट्रेन से सफर कर रही थीं। उनका सूटकेस ऊपरी बर्थ पर रखा था, जिसमें जेवरात, नगदी और अन्य कीमती सामान था। यात्रा के दौरान सात-आठ संदिग्ध युवक सूटकेस को खिसकाकर सामान निकालने का प्रयास करने लगे।
इसी बीच महिला और अन्य यात्रियों की नजर उन पर पड़ गई। शोर मचते ही युवक दूसरे कोच की ओर भाग गए और मौका पाकर ट्रेन से उतर गए।प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गिरोह सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देता है। गिरोह के कुछ सदस्य यात्रियों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, जबकि अन्य सामान को निशाना बनाते हैं। दैनिक रेल यात्रियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने आरपीएफ और जीआरपी से ट्रेनों में नियमित गश्त बढ़ाने, संदिग्ध यात्रियों की जांच करने और गिरोह के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की मांग की है।
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