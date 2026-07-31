बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आनंदिता का चयन
बीसीसीआई ने धनबाद की अनंदिता किशोर को महिला तेज गेंदबाज कैम्प के लिए चुना है। हैड कोच के रूप में धनबाद के रतन कुमार का चयन दिलीप ट्रॉफी के लिए किया गया है। दोनों की सफलता पर धनबाद क्रिकेट संघ और खेल प्रेमियों ने खुशी जताई।
बीसीसीआई की सेंटर आफ एक्सीलेंस में धनबाद की अनंदिता किशोर को महिला तेज गेंदबाज के लिए आयोजित कैंप में आमंत्रित किया है। अनंदिता को सीनियर चयन समिति ने इस कैंप के लिए चुना है। बेंगलुरु के सेंटर आफ एक्सीलेंस में आयोजित यह कैंप तीन से नौ अगस्त तक चलेगा। बीसीसीआई की ओर से जेएससीए को भेजे ईमेल में अनंदिता को दो अगस्त को रिपोर्ट करने को कहा गया है। उनके इस चयन पर धनबाद क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। डीसीए के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि इसके पहले अनंदिता विश्वकप अंडर-19 टूर्नामेंट में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुकी हैं। अपनी प्रतिभा के दम पर वे लगातार राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में सफल रहीं। महासचिव बिनय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष संजीव झा, मनोज कुमार सिंह, जावेद खान के अलावा, संजीव राणा, अशोक सराफ आदि ने भी अनंदिता किशोर की इस सफलता पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी है。
ईस्ट जोन क्रिकेट टीम के हेड कोच बने धनबाद के रतन
धनबाद के अनुभवी क्रिकेट कोच रतन कुमार का चयन प्रतिष्ठित दिलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट ज़ोन के हेड कोच के रूप में किया गया है। यह उपलब्धि उनके लंबे अनुभव, मेहनत और सफल कोचिंग करियर का परिणाम मानी जा रही है। इस नियुक्ति से झारखंड के साथ-साथ पूरे पूर्वी क्षेत्र के क्रिकेट जगत में खुशी की लहर है। ईस्ट जोन टीम में झारखंड से ईशान किशन समेत पांच खिलाड़ी शामिल हैं। ईशान इसके कप्तान हैं।
रतन कुमार इससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड टीम के हेड कोच रहते हुए टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। वहीं रणजी ट्रॉफी में भी उनके मार्गदर्शन में झारखंड टीम ने सराहनीय प्रदर्शन किया था। दिलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट ज़ोन के हेड कोच बनने पर उन्हें रेलवे कर्मचारी मुनेश्वर सिंह, सीएम झा, विकास कुमार रानू, तारीक अजीज, राहुल प्रसाद, इब्ने हसन खान, रेलवे ग्राउंड के मुख्य क्यूरेटर दुलाल बनर्जी सहित कई खेल प्रेमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों ने उनसे मुलाकात कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।
प्रश्नोत्तर
लेखक के बारे मेंGangesh Gunjan
शॉर्ट बायो पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
गंगेश गुंजन मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। जिनके पास पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं। इन्होंने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, फैशन-युवा और झारखंड की स्थानीय राजनीति की खबरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
गंगेश गुंजन ने अपने कैरियर की शुरुआत 2002 से दैनिक जागरण अखबार से की। प्रिंट मीडिया और रिपोर्टिंग की बारीकियों को वहां से सीखा। 2009 में हिन्दुस्तान अखबार से जुड़कर अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट के पद पर काम करते हुए सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिला प्रशासन, स्पोर्ट्स और झारखंड के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बैचलर इन आर्टस (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट रहने की वजह से पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी बीटों पर बेहतर काम करने में सहायता मिली। ऑफ बीट, स्पोर्ट्स, फिल्म-म्यूजिक के क्षेत्र में कमांड होने का लाभ अखबार को मिल रहा है। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरें राज्य स्तर पर प्रकाशित हुई है।
पत्रकारिता का विजन
गंगेश का मानना है कि पत्रकारिता का मूल, फील्ड रिपोर्टिंग से है। लोगों के आम जीवन में हो रही परेशानियों की खबरें आज भी सबसे अधिक पढ़ी जाती है। इन्होंने झारखंड के कई सेलिब्रेटी एमएस धोनी, बॉलीवुड एक्टर जीशान कादरी का इंटरव्यू किया है। युवा और महिलाओं पर आधारित खबरें को प्रमुखता देना उनके विजन में शामिल है।
विशेषज्ञता
- ग्राउंड रिपोर्टिंग
- ऑफबीट खबरें
- स्पोर्ट्स और फिल्में
- झारखंड की आदिवासी मूलवासी की खबरें
- सेलिब्रेटिज का इंटरव्यू