सांसद मद से व्हीलचेयर व वाहन की खरीद होगी
धनबाद में सांसद मद से सार्वजनिक उपयोग के लिए व्हीलचेयर और चारपहिया वाहन खरीदे जाएंगे। लघु सिंचाई प्रमंडल ने कोटेशन आमंत्रित किए हैं। यह खरीद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है। खरीद प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी होगी, जिससे सार्वजनिक उपयोग की सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने की तैयारी है।
धनबाद, संवाददाता। धनबाद में सांसद मद की राशि से सार्वजनिक उपयोग के लिए व्हीलचेयर और चारपहिया वाहन की खरीद की जाएगी। इसको लेकर लघु सिंचाई प्रमंडल की ओर से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया गया है। दोनों सामग्रियों की खरीद वित्तीय वर्ष 2025-26 में सांसद मद से की जानी है। सांसद मद से विभिन्न रेलवे स्टेशनों के सरकारी अस्पतालों में सार्वजनिक उपयोग के लिए एक अदद चारपहिया वाहन की आपूर्ति की जानी है। इसके अलावा मैनुअल या मोटराइज्ड व्हीलचेयर की भी खरीद की जाएगी। संबंधित आपूर्तिकर्ता कार्यालय में निर्धारित अवधि के दौरान अपना कोटेशन जमा कर सकेंगे। चारपहिया वाहन के लिए कोटेशन 14 अगस्त को दोपहर दो बजे तक कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा।
वहीं प्राप्त कोटेशन को 14 अगस्त को ही दोपहर तीन बजे खोला जाएगा। इसी तरह व्हीलचेयर की आपूर्ति के लिए भी कोटेशन 14 अगस्त को दोपहर दो बजे तक जमा किया जा सकेगा और कोटेशन खोलने का समय दोपहर तीन बजे निर्धारित किया गया है। दोनों खरीद की प्रक्रिया एक ही दिन पूरी की जाएगी, जिससे सांसद मद से संबंधित सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं को जल्द उपलब्ध कराने की तैयारी है।
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