Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सांसद मद से व्हीलचेयर व वाहन की खरीद होगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

धनबाद में सांसद मद से सार्वजनिक उपयोग के लिए व्हीलचेयर और चारपहिया वाहन खरीदे जाएंगे। लघु सिंचाई प्रमंडल ने कोटेशन आमंत्रित किए हैं। यह खरीद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है। खरीद प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी होगी, जिससे सार्वजनिक उपयोग की सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने की तैयारी है।

सांसद मद से व्हीलचेयर व वाहन की खरीद होगी

धनबाद, संवाददाता। धनबाद में सांसद मद की राशि से सार्वजनिक उपयोग के लिए व्हीलचेयर और चारपहिया वाहन की खरीद की जाएगी। इसको लेकर लघु सिंचाई प्रमंडल की ओर से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया गया है। दोनों सामग्रियों की खरीद वित्तीय वर्ष 2025-26 में सांसद मद से की जानी है। सांसद मद से विभिन्न रेलवे स्टेशनों के सरकारी अस्पतालों में सार्वजनिक उपयोग के लिए एक अदद चारपहिया वाहन की आपूर्ति की जानी है। इसके अलावा मैनुअल या मोटराइज्ड व्हीलचेयर की भी खरीद की जाएगी। संबंधित आपूर्तिकर्ता कार्यालय में निर्धारित अवधि के दौरान अपना कोटेशन जमा कर सकेंगे। चारपहिया वाहन के लिए कोटेशन 14 अगस्त को दोपहर दो बजे तक कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा।

वहीं प्राप्त कोटेशन को 14 अगस्त को ही दोपहर तीन बजे खोला जाएगा। इसी तरह व्हीलचेयर की आपूर्ति के लिए भी कोटेशन 14 अगस्त को दोपहर दो बजे तक जमा किया जा सकेगा और कोटेशन खोलने का समय दोपहर तीन बजे निर्धारित किया गया है। दोनों खरीद की प्रक्रिया एक ही दिन पूरी की जाएगी, जिससे सांसद मद से संबंधित सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं को जल्द उपलब्ध कराने की तैयारी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News Dhanbad
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।