Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गृह मंत्री से मिले सांसद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने धनबाद की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, विकास कार्यों में तेजी और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। सांसद ने इन समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की अपील की।

कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गृह मंत्री से मिले सांसद

धनबाद, विशेष संवाददाता। सांसद ढुलू महतो ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सह सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। सांसद ने धनबाद की कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा। सांसद ने बढ़ते अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने, विकास कार्यों में तेजी लाने तथा जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि धनबाद की सुरक्षा, विकास और आम लोगों की सुविधाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने इन विषयों पर केंद्र सरकार से सहयोग और मार्गदर्शन का अनुरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी विषयों को गंभीरता से सुना और आवश्यक पहल कर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

ये भी पढ़ें:यशवंतपुर-धनबाद एक्सप्रेस नियमित करने की मांग
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News Dhanbad अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।