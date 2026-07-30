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एमबीबीएस की सीट के मुद्दे पर एनएमसी के समक्ष रखा पक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें 100 से 150 करने का प्रस्ताव एनएमसी में ऑनलाइन सुनवाई के लिए रखा गया। कॉलेज प्रबंधन ने फैकल्टी की कमी पर अपनी बात रखी और बताया कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो रही है। एनएमसी का रुख सकारात्मक है, जिससे सीटों में बढ़ोतरी की संभावना है।

एमबीबीएस की सीट के मुद्दे पर एनएमसी के समक्ष रखा पक्ष

धनबाद, प्रमुख संवाददाता। धनबाद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें 100 से बढ़ाकर 150 करने के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) में बुधवार को ऑनलाइन सुनवाई हुई। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने फैकल्टी डिफिशिएंसी समेत अन्य कमियों को लेकर अपना पक्ष रखा। प्रबंधन ने बताया कि कॉलेज में शिक्षकों और डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। विशेष रूप से प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरने के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अलावा अन्य फैकल्टी और चिकित्सा कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए भी बहाली की प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों ने बताया कि एनएमसी का रुख सकारात्मक रहा।

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धनबाद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें 100 से बढ़ाकर 150 करने की मंजूरी मिलने की संभावना है।

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