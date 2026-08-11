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धनबाद मेडिकल कॉलेज में लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद मेडिकल कॉलेज में तीन दिवसीय नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। उद्घाटन प्राचार्य डॉ आरके महतो ने किया और 24 डॉक्टरों को शामिल होना था, लेकिन पहले दिन केवल 11 पहुंचे। कार्यक्रम का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में मरीजों की जान बचाने के लिए आवश्यक तकनीकों में दक्षता प्रदान करना है।

धनबाद मेडिकल कॉलेज में लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण शुरू

धनबाद, प्रमुख संवाददाता। धनबाद मेडिकल कॉलेज की स्किल लैब में सोमवार से तीन दिवसीय नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट (एनईएलएस) प्रशिक्षण शुरू हुआ। उद्घाटन प्राचार्य डॉ आरके महतो ने किया। प्रशिक्षण में राज्यभर के 24 डॉक्टरों को शामिल होना था, लेकिन पहले दिन 11 डॉक्टर ही पहुंचे। कार्यक्रम का उद्देश्य डॉक्टरों को आपातकालीन स्थिति में मरीजों की जान बचाने के लिए आवश्यक बेसिक लाइफ सपोर्ट तकनीकों में दक्ष बनाना है। प्रशिक्षण के दौरान एनेस्थीसिया, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनी, सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स से जुड़े विशेषज्ञ चिकित्सकों को लाइफ सपोर्ट की विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। पहले दिन एम्स देवघर से आए एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉ संजय कुमार, एसएनएमएमसीएच एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉ यूएन वर्मा और डॉ पीयूष कुमार सेंगर ने प्रशिक्षण दिया।

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