पूर्व सैनिकों की समस्याओं को लेकर रक्षा राज्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन
धनबाद में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व सैनिकों की समस्याओं जैसे सीएसडी कैंटीन की स्थापना, जिला सैनिक बोर्ड का गठन और बेहतर चिकित्सा सुविधा की मांग की। मंत्री ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।
धनबाद। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद धनबाद के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व सैनिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश प्रसाद ने किया। प्रतिनिधिमंडल ने धनबाद के पूर्व सैनिकों की प्रमुख समस्याओं और लंबे समय से लंबित मांगों से मंत्री को अवगत कराया। मंत्री ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। पूर्व सैनिकों की प्रमुख मांगों में धनबाद जिले में सीएसडी कैंटीन की स्थापना, जिला सैनिक बोर्ड बनाने तथा ईसीएचएस में बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। प्रतिनिधिमंडल में रामनाथ मिश्रा, राजकिशोर सिंह, डिंपल कुमार, राजकुमार श्रीवास्तव, देवेंद्र कुमार सिंह, अनिल कुमार, सुजीत कुमार, विकास बर्मन, आनंद कुमार, विकास कुमार आदि थे।
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