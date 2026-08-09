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स्काउट एंड गाइड को पहली बार जीएम ने किया पुरस्कृत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद मंडल को पहले बार स्काउट-गाइड शील्ड मिला है। यह पुरस्कार पटना में 71वें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में दिया गया। जीएम छत्रसाल सिंह ने धनबाद के डीआरएम और टीम के सदस्यों को सम्मानित किया। मंडल के स्काउट एवं गाइड सदस्य इस उपलब्धि पर हर्षित हैं।

स्काउट एंड गाइड को पहली बार जीएम ने किया पुरस्कृत

धनबाद। 71वें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह के अवसर पर धनबाद मंडल को पहली बार स्काउट-गाइड शील्ड मिला है। शुक्रवार को पटना में जीएम छत्रसाल सिंह ने धनबाद के डीआरएम अखिलेश मिश्र और सीनियर डीपीओ अशोक कुमार सहित टीम के अन्य सदस्यों को यह शील्ड देकर सम्मानित किया। मंडल के स्काउट एवं गाइड सदस्य यह सम्मान पाकर हर्षित हैं। सदस्यों ने बताया कि सीनियर डीपीओ सह जिला आयुक्त (स्काउट) के नेतृत्व में स्काउटिंग गतिविधियों को निरंतर बढ़ावा मिला।

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