जनगणना को लेकर चार्ज पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर

धनबाद। जनगणना 2027 के अंतर्गत जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के निर्माण के लिए धनबाद जिले के चार्ज पदाधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य चार्ज पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को डीसीएचबी के क्षेत्रीय कार्य, डिजिटल डेटा संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के लिए दक्ष बनाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ स्टेट मास्टर ट्रेनर पुष्कर चंद्र झा द्वारा प्रतिभागियों के परिचय सत्र के साथ किया गया। उन्होंने जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के महत्व एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह प्रकाशन जिले के ग्राम एवं नगर स्तर की सामाजिक, आर्थिक तथा आधारभूत संरचना संबंधी प्रामाणिक सूचनाओं का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो विकास योजनाओं, प्रशासनिक निर्णयों एवं नीति-निर्माण का आधार बनता है।