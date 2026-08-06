जनगणना को लेकर चार्ज पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर
धनबाद में 2027 की जनगणना के लिए चार्ज पदाधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। यह प्रशिक्षण डिजिटल डेटा संकलन और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए था। कार्यक्रम का शुभारंभ स्टेट मास्टर ट्रेनर द्वारा किया गया। जनगणना हस्तपुस्तिका जिले की सामाजिक और आर्थिक जानकारी का महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
धनबाद। जनगणना 2027 के अंतर्गत जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के निर्माण के लिए धनबाद जिले के चार्ज पदाधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य चार्ज पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को डीसीएचबी के क्षेत्रीय कार्य, डिजिटल डेटा संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के लिए दक्ष बनाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ स्टेट मास्टर ट्रेनर पुष्कर चंद्र झा द्वारा प्रतिभागियों के परिचय सत्र के साथ किया गया। उन्होंने जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के महत्व एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह प्रकाशन जिले के ग्राम एवं नगर स्तर की सामाजिक, आर्थिक तथा आधारभूत संरचना संबंधी प्रामाणिक सूचनाओं का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो विकास योजनाओं, प्रशासनिक निर्णयों एवं नीति-निर्माण का आधार बनता है।
उप-जिला जनगणना पदाधिकारी राजीव कुमार ने प्रशिक्षणार्थियों को धरातल स्तर पर किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा से अवगत कराया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें