छात्र आंदोलन के कारण दिनभर एक भी बस नहीं गई रांची
रांची में छात्र आंदोलन को ध्यान में रखते हुए लागू की गई सुरक्षा व्यवस्था का धनबाद के बस परिचालन पर असर पड़ा। रांची जाने वाली सभी बसें रवाना नहीं हुईं। करीब 50 बसों का परिचालन प्रभावित हुआ और लगभग पांच लाख रुपये का कारोबार ठप हो गया।
छात्र आंदोलन को लेकर रांची में रविवार को लागू की गई सुरक्षा व्यवस्था का असर धनबाद के बस परिचालन पर भी पड़ा। रांची जाने वाली बसों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने के कारण पूरे दिन धनबाद से रांची के लिए एक भी बस रवाना नहीं हुई। कई बसों का परिचालन बोकारो तक ही किया गया, जहां पहुंचने के बाद बसें खड़ी हो गईं। शाम करीब छह बजे स्थिति सामान्य होने के बाद रांची के लिए बसों का परिचालन फिर शुरू हो पाया। धनबाद बस स्टैंड से रांची के लिए रोज करीब 70 बस चलती है। सुबह पांच बजे से बसों की आवाजाही शुरू हो जाती है और देर रात तक जारी रहती है। रविवार की रात को ही रांची में छात्र आंदोलन व विधानसभा घेराव की घोषणा के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। रांची जानेवाले वाहनों को शहर की सीमा के बाहर ही रोका जा रहा था। ऐसे में बस संचालकों ने सोमवार को रांची की सेवा बंद रखने का निर्णय लिया। कुछ बसों को बोकारो तक भेजा गया, लेकिन वहां से आगे रांची के लिए परिचालन नहीं हो सका.
पांच लाख का कारोबार प्रभावित
रांची बस सेवा बंद रहने से धनबाद बस स्टैंड से जुड़ी रोजाना की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा। शिवगंगा बस सेवा से जुड़े संजय सिंह ने बताया कि करीब 50 बसों का परिचालन प्रभावित हुआ। एक बस का औसतन 15 हजार रुपए का टर्नओवर होता है। इस हिसाब से करीब पांच लाख रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ।
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