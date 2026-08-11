Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छात्र आंदोलन के कारण दिनभर एक भी बस नहीं गई रांची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

रांची में छात्र आंदोलन को ध्यान में रखते हुए लागू की गई सुरक्षा व्यवस्था का धनबाद के बस परिचालन पर असर पड़ा। रांची जाने वाली सभी बसें रवाना नहीं हुईं। करीब 50 बसों का परिचालन प्रभावित हुआ और लगभग पांच लाख रुपये का कारोबार ठप हो गया।

छात्र आंदोलन के कारण दिनभर एक भी बस नहीं गई रांची

छात्र आंदोलन को लेकर रांची में रविवार को लागू की गई सुरक्षा व्यवस्था का असर धनबाद के बस परिचालन पर भी पड़ा। रांची जाने वाली बसों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने के कारण पूरे दिन धनबाद से रांची के लिए एक भी बस रवाना नहीं हुई। कई बसों का परिचालन बोकारो तक ही किया गया, जहां पहुंचने के बाद बसें खड़ी हो गईं। शाम करीब छह बजे स्थिति सामान्य होने के बाद रांची के लिए बसों का परिचालन फिर शुरू हो पाया। धनबाद बस स्टैंड से रांची के लिए रोज करीब 70 बस चलती है। सुबह पांच बजे से बसों की आवाजाही शुरू हो जाती है और देर रात तक जारी रहती है। रविवार की रात को ही रांची में छात्र आंदोलन व विधानसभा घेराव की घोषणा के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। रांची जानेवाले वाहनों को शहर की सीमा के बाहर ही रोका जा रहा था। ऐसे में बस संचालकों ने सोमवार को रांची की सेवा बंद रखने का निर्णय लिया। कुछ बसों को बोकारो तक भेजा गया, लेकिन वहां से आगे रांची के लिए परिचालन नहीं हो सका.

ये भी पढ़ें:विधानसभा घेराव को लेकर तेलमच्चो पुल के समीप वाहनों की सघन जांच

पांच लाख का कारोबार प्रभावित

रांची बस सेवा बंद रहने से धनबाद बस स्टैंड से जुड़ी रोजाना की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा। शिवगंगा बस सेवा से जुड़े संजय सिंह ने बताया कि करीब 50 बसों का परिचालन प्रभावित हुआ। एक बस का औसतन 15 हजार रुपए का टर्नओवर होता है। इस हिसाब से करीब पांच लाख रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: रांची छात्र आंदोलन के मद्देनजर अलर्ट पर रही बोकारो पुलिस सड़क से रेलवे स्टेशन तक चौकसी
ये भी पढ़ें:Ranchi News: विधानसभा घेराव:: रांची-खूंटी मार्ग पर थमे बसों के पहिये, यात्री रहे परेशान, रेलवे स्टेशन पर सतर्कता

सामान्य प्रश्न

रांची की बस सेवा क्यों बंद की गई?
रांची में छात्र आंदोलन के चलते सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी, जिससे धनबाद से रांची के लिए बसें नहीं चल सकीं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi Dhanbad News Dhanbad Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।