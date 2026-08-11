धनबाद के सुजल बने बैडमिंटन के युगल मुकाबले में स्टेट चैंपियन
धनबाद बैडमिंटन अकादमी के खिलाड़ी सुजल रक्षित, अनामिका घोष और काव्या किरण ने हजारीबाग में आयोजित स्टेट चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सुजल और कृष ने अंडर-19 बालक युगल का खिताब जीता। जबकि अनामिका और प्राजक्ता उपविजेता रहीं। काव्या और अक्षा ने भी अपनी प्रतियोगिताओं में उपविजेता बने।
धनबाद बैडमिंटन एसोसिएशन से निबंधित बैडमिंटन अकादमी के खिलाड़ी सुजल रक्षित, अनामिका घोष एवं काव्या किरण ने स्टेट चैंपियनशिप में जलवा बिखेरा है। हजारीबाग में आयोजित स्टेट चैंपियनशिप में धनबाद के सुजल रक्षित और ईस्ट सिंहभूम के कृष की जोड़ी ने अंडर-19 बालक युगल का खिताब जीत लिया। वहीं सुजल और अनुष्का की टीम मिक्स्ड डबल्स में विजेता रही। फाइनल मुकाबले में अनामिका घोष और हजारीबाग की प्राजक्ता चक्रवर्ती की जोड़ी वीमेंस गर्ल्स डबल्स में उपविजेता रही। काव्या किरण और बोकारो की अक्षा फिरदौस की जोड़ी अंडर 19 गर्ल्स डबल्स में एवं बोकारो का सुरदीप कुमार के साथ मिक्स्ड डबल्स में उपविजेता रही।कोच
संदीप कुमार दे ने बताया कि अकादमी के खिलाड़ियों का चयन 7 से 9 अगस्त को हजारीबाग इंडोर स्टेडियम में आयोजित झारखंड बैडमिंटन चैंपियनशिप सेलेक्शन ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर किया गया। इसमें अकादमी के खिलाड़ी अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए 3-6 सितंबर तक भुवनेश्वर में होने वाली चैंपियनशिप में लेंगे। धनबाद के तीनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर जिला खेल पदाधिकारी उमेश लोहरा, जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के पैट्रन कमांडेंट दीपक सिंह, श्याम पांडे, सचिव सम्राट चौधरी, सह सचिव विजय कुमार, सीनियर उपाध्यक्ष एनके सिंह, राकेश तिवारी, सतीश कुमार, उपाध्यक्ष संचमान तमंग, राजेश झा, रियाज़ ख़ान, शांतनु चौधरी, कोषाध्यक्ष दीपांकर बनर्जी, दिनेश मंडल, दिवेन तिवारी, शिव शक्ति लाला, सोहराब, परिमल सिंह, धीरज सिंह ने बधाई दी।
लेखक के बारे मेंGangesh Gunjan
शॉर्ट बायो पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
गंगेश गुंजन मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। जिनके पास पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं। इन्होंने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, फैशन-युवा और झारखंड की स्थानीय राजनीति की खबरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
गंगेश गुंजन ने अपने कैरियर की शुरुआत 2002 से दैनिक जागरण अखबार से की। प्रिंट मीडिया और रिपोर्टिंग की बारीकियों को वहां से सीखा। 2009 में हिन्दुस्तान अखबार से जुड़कर अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट के पद पर काम करते हुए सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिला प्रशासन, स्पोर्ट्स और झारखंड के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बैचलर इन आर्टस (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट रहने की वजह से पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी बीटों पर बेहतर काम करने में सहायता मिली। ऑफ बीट, स्पोर्ट्स, फिल्म-म्यूजिक के क्षेत्र में कमांड होने का लाभ अखबार को मिल रहा है। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरें राज्य स्तर पर प्रकाशित हुई है।
पत्रकारिता का विजन
गंगेश का मानना है कि पत्रकारिता का मूल, फील्ड रिपोर्टिंग से है। लोगों के आम जीवन में हो रही परेशानियों की खबरें आज भी सबसे अधिक पढ़ी जाती है। इन्होंने झारखंड के कई सेलिब्रेटी एमएस धोनी, बॉलीवुड एक्टर जीशान कादरी का इंटरव्यू किया है। युवा और महिलाओं पर आधारित खबरें को प्रमुखता देना उनके विजन में शामिल है।
विशेषज्ञता
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- स्पोर्ट्स और फिल्में
- झारखंड की आदिवासी मूलवासी की खबरें
- सेलिब्रेटिज का इंटरव्यू