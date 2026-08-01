बस ऑनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष ने सेवानिवृत्त आयुक्त को किया सम्मानित
देवघर कार्यालय संवाददातादेवघर जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेशानंद झा ने दुमका अवस्थित संतालपरगना प्रमंडलीय मुख्यालय में संतालपरगना आयुक्त सं
देवघर कार्यालय संवाददाता देवघर जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेशानंद झा ने दुमका अवस्थित संतालपरगना प्रमंडलीय मुख्यालय में संतालपरगना आयुक्त संजय कुमार से उनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आयुक्त को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। दिनेशानंद झा ने आयुक्त संजय कुमार के प्रशासनिक कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ, सुखद एवं सफल जीवन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आयुक्त ने अपने कार्यकाल में जनहित और विकास से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी ढंग से कार्य किया, जिसकी छाप लंबे समय तक बनी रहेगी। मुलाकात के दौरान क्षेत्र के विकास, परिवहन व्यवस्था व जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी संक्षिप्त चर्चा हुई।
वहीं, आयुक्त संजय कुमार ने सम्मान के लिए दिनेशानंद झा का आभार व्यक्त करते हुए बस ऑनर्स एसोसिएशन के कार्यों की सराहना की और संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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