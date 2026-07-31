Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एयरपोर्ट को लेकर खर्च और नुकसान का हो रहा आकलन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के विकास की पर्यावरण सुरक्षा पर खर्च की रिपोर्ट तैयार हो गई है। इसमें वन भूमि नुकसान और वन्यजीवों पर असर सहित कई पहलुओं का उल्लेख है। एयरपोर्ट परियोजना पर 2019 से काम शुरू नहीं हो सका था। नई रिपोर्ट के अनुसार, हर वर्ष लगभग 52,000 यात्रियों के आवागमन की उम्मीद जताई गई है।

एयरपोर्ट को लेकर खर्च और नुकसान का हो रहा आकलन

धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के विकास की योजना की पर्यावरण सुरक्षा में खर्च की रिपोर्ट तैयार हो गई। वन भूमि नुकसान, वन्यजीव व आवास में प्रभाव एवं अन्य पहलुओं को रिपोर्ट में शामिल किया गया है। मालूम हो कि जनवरी 2019 में धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट योजना से सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एमओयू हुआ था। लेकिन एलिफेंट कॉरिडोर के कारण उस वक्त काम शुरू नहीं हुआ। बाद में केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने कई बिंदुओं पर सवाल उठाया था। नए रिपोर्ट के अनुसार, खर्च बढ़ने और विभिन्न तरह के नुकसान पर जोर देने के साथ हर वर्ष करीब 52 हजार यात्रियों के आवागमन की उम्मीद जताई गई है।

ये भी पढ़ें:यूपी में कुशीनगर समेत छह एयरपोर्ट बंद, क्यों जेवर-हिडन से भी उड़ानें घटीं, अब क्या तैयारी?
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।