एयरपोर्ट को लेकर खर्च और नुकसान का हो रहा आकलन
धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के विकास की पर्यावरण सुरक्षा पर खर्च की रिपोर्ट तैयार हो गई है। इसमें वन भूमि नुकसान और वन्यजीवों पर असर सहित कई पहलुओं का उल्लेख है। एयरपोर्ट परियोजना पर 2019 से काम शुरू नहीं हो सका था। नई रिपोर्ट के अनुसार, हर वर्ष लगभग 52,000 यात्रियों के आवागमन की उम्मीद जताई गई है।
धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के विकास की योजना की पर्यावरण सुरक्षा में खर्च की रिपोर्ट तैयार हो गई। वन भूमि नुकसान, वन्यजीव व आवास में प्रभाव एवं अन्य पहलुओं को रिपोर्ट में शामिल किया गया है। मालूम हो कि जनवरी 2019 में धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट योजना से सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एमओयू हुआ था। लेकिन एलिफेंट कॉरिडोर के कारण उस वक्त काम शुरू नहीं हुआ। बाद में केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने कई बिंदुओं पर सवाल उठाया था। नए रिपोर्ट के अनुसार, खर्च बढ़ने और विभिन्न तरह के नुकसान पर जोर देने के साथ हर वर्ष करीब 52 हजार यात्रियों के आवागमन की उम्मीद जताई गई है।
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